新壽債券逾9成列攤銷後成本 降低評價對淨值衝擊

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（中央社記者謝方娪台北30日電）今年壽險業淨值受股債波動影響劇烈，但新光人壽逾9成債券部位帳列攤銷後成本項下，降低評價波動對淨值衝擊；另因升息因素，新壽不動產租金收益幾乎被評價損失抵銷，不動產投報率趨近於零，引起法人關注。

新光金今天舉行第2季線上法人說明會，新光金今年上半年合併稅後淨利為新台幣29.16億元，年減78.6%，每股盈餘（EPS）為0.16元；總資產規模逾4.7兆元，較去年同期成長4.6%，合併股東權益達2048.5億元，每股淨值12.95元。

因上半年資本市場相對動盪、加上去年高基期等因素影響，新光金旗下新壽上半年合併稅後淨利3.51億元，年減95.9%，元富證券上半年合併稅後虧損3.4億元，新光金旗下人壽及證券子公司獲利均有大幅衰退，不過新光銀行上半年合併稅後淨利達31.81億元，年增3.8%。

受惠外幣保單需求強勁，新光人壽上半年初年度保費達322.2億元、年增47.1%，市占率高達7%，繳出亮眼成績，但因續期保費年減逾3成，新壽上半年總保費仍降至1033.12億元，年減18.6%。

新光人壽副總經理林漢維表示，受過去保單結構及繳費年期等相關影響，續期保費下降在新壽預料之中，新壽持續往長年期繳及價值型商品堆疊，預估明年續期保費可能仍會下降、但下降趨勢會趨緩，2024年有望恢復正成長。

今年股債市場波動衝擊壽險業淨值，法人關注新壽淨值表現，新光金發言人李超儒表示，新壽持有債券部位有逾9成放在攤銷後成本（AC）項下，避免市場變動對公司淨值有太大波動。

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李超儒說，6月底新壽淨值比為3.85%，7月回升至4%以上，不過因債券市場波動仍大，即使通膨已經過了高點，政策利率估計不會很快往下彎，7月淨值雖然有好轉，將持續觀察後續變化。

新壽上半年不動產投報率趨近於零，也引起法人關注，李超儒說，不動產幾乎沒有報酬率是反常現象，新壽資產品質並未變差，主要是反應升息折價因素，租金報酬被評價損失吃掉，6月評價損失約逾22億元，不過這並非常態，未來若調整租金或升息趨緩，仍會有相當穩定的報酬率。（編輯：楊凱翔）1110830