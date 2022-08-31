鴻準投資事業永悅健康 啟動募資布局日本馬來西亞

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（中央社記者張建中台北31日電）鴻海創辦人郭台銘轉投資的永悅健康（H2U）營運長杜君哲今天表示，啟動H2U新一輪募資規劃，將以M&A為核心，拓展全球布局。

台灣年度新創盛會SparkLabs Taipei Demoday今天舉行，杜君哲宣布上述訊息。此外，H2U海外市場將進軍日本與馬來西亞，日前已與日本前3大商社之一簽訂全球合作備忘錄，另與馬來西亞夏普達成策略合作共識。

在台灣市場，H2U宣布將同步完成iFit愛瘦身與ECFIT部分業務收購。

H2U今年初完成由鴻準精密領投的首輪募資，之後延攬具醫療產業商務背景的台灣麥肯錫副董事合夥人杜君哲為營運長。

海外布局是H2U下半年重點，H2U執行長陳俊嘉表示，6月與日本前3大商社之一簽訂合作備忘錄，在馬來西亞，H2U於8月中旬受馬來西亞夏普邀請，前往吉隆坡參與年度健康生態圈盛會。

在台灣市場，H2U宣布9月1日起以部分業務收購模式，對瘦身社群艾絲資訊iFit 與英特泰斗ECFIT進行相關業務及資產收購，包含既有會員、客戶、員工、產品等，將無縫轉移至H2U旗下，會員服務與營運不受影響。（編輯：潘羿菁）1110831