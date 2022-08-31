鴻海MIH推電動車造型設計賽 11/8辦年度活動

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（中央社記者張建中台北31日電）鴻海推動的MIH開放電動車聯盟發起電動車造型設計大賽，即日起開始徵件至2023年1月13日止，將遴選出10組作品進入決賽。

MIH今天也在官網宣布，將於11月8日舉辦年度盛大活動Demo Day，也將在9月16日舉行「專利貨幣化」網路研討會。

MIH今天上午新聞稿指出，電動車造型設計大賽以「Z世代看移動出行的無限可能」為主題，邀請全台灣大專院校及研究所學生，透過設計將生活風格、應用與美學結合，提出新世代的「小型電動車」造型設計。

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，透過此設計比賽傾聽年輕世代的聲音及需求，腦力激盪，打造屬於Z世代的電動車。

MIH表示，未來的移動產業必須是基於年輕人所勾勒的未來而生，產業轉型及創新，也必須符合年輕族群的價值觀並切合生活態度。MIH期望與年輕設計人才展開對話，一同探索年輕族群心中人、車與生活的新關係，移動出行的創新概念及服務想法。

MIH電動車造型設計大賽即日起開始徵件至明年1月13日止，將遴選出10組作品進入決賽，並在明年4月登場的台灣智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）舉辦決賽，選出前3強，最高獎金新台幣15萬元。

今天MIH也在官網預告，將於11月8日舉辦年度盛大活動Demo Day，當日舉辦新創團隊選拔賽，發表MIH各工作小組的最新研發成果，以及重量級產業人士齊聚的VIP Night。

MIH也將在9月16日舉行「專利貨幣化」網路研討會，邀請講者以汽車產業作為範例，介紹各種專利貨幣化的方法，協助企業找到活用專利資產的最佳方案。

根據資料，MIH Demo Day是MIH聯盟工作小組電動車技術年度發表盛會，結合MIH與美國白金級加速器Techstars合作MIH for Startups國際電動車主題新創競賽，MIH聯盟將邀請電動車相關新創公司參與此次計畫，入選決賽前10名團隊，將受邀前來MIH Damo Day參與決賽Pitch，並設攤推廣與現場來賓交流。（編輯：楊蘭軒）1110831