MIH考量美國泰國設園區 印尼印度據點尚未定案

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（中央社記者張建中台北31日電）鴻海推動的MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰今天下午透露，MIH考量在美國和泰國設立MIH園區，深化夥伴合作關係以及布局當地電動車市場，預計1年至1.5年時間規劃。印度和印尼據點也在考量中，尚未定案。

國際新創加速器SparkLabs Taipei今天下午舉行DamoDay 7活動，鄭顯聰受邀出席分享MIH電動車發展近況，會後接受記者短暫採訪。

記者提問MIH聯盟在美國和泰國布局，鄭顯聰透露，未來會攜手新創夥伴在當地支持新的項目、找出海口。鴻海集團已經在美國和泰國設立電動車廠區，MIH考量在兩地電動車廠區旁設立園區，需要1年至1.5年時間規劃，不僅攜手新創夥伴，還包括傳統夥伴。

在印度和印尼，鄭顯聰表示，MIH正規劃攜手夥伴在印尼設立據點，在印度考量布局電動車相關據點，不過尚未定案。

鴻海董事長劉揚偉先前在法人說明會中透露，MIH可能推出MIH車款，對此鄭顯聰表示，相關細節將在11月8日年度活動中展現，目前正計畫中。

根據MIH官網資料，目前已有全球2444家軟硬體廠商加入MIH聯盟，8月已有28家新成員參與，涵蓋65個國家和地區。鄭顯聰今天表示，超過2400名成員中，3成屬於軟體廠商，透過人工智慧（AI）整合大數據，可讓電動車營運符合綠色永續目標。

鴻海集團與泰國國家石油集團（PTT）在2月宣布合資新公司HORIZON PLUS Co., Ltd.（HORIZON PLUS）；PTT當時向泰國媒體表示，與鴻海合資泰國電動車廠，最快2024年第1季量產。鴻海集團在美國俄亥俄州廠區電動車年產能可到50萬輛至60萬輛。（編輯：楊蘭軒）1110831