壽險公會會員大會 黃天牧期勉以誠信為本降低他律

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（中央社記者謝方娪台北31日電）壽險公會今天舉行會員代表大會，金管會主委黃天牧提出3點期許，第一，希望壽險業以誠信為本，信守對保戶長期承諾；第二，發揮自律機制，降低他律必要性；第三，金管會協助壽險業接軌ICS 2.0，將有在地化調整。

壽險公會今天舉行第9屆第1次會員代表大會，由第8屆壽險公會理事長黃調貴主持，黃天牧以線上會議出席。壽險公會今天改選第9屆理監事並推選理事長，由全球人壽董事陳慧遊當選理事長，國泰人壽董事長黃調貴擔任名譽理事長。

新任壽險公會副理事長為富邦人壽總經理陳俊伴、中國人壽首席執行副總經理許東敏、台灣人壽總經理莊中慶；常務理事為新光人壽總經理黃敏義、元大人壽代表吳杰、友邦人壽總經理侯文成。

黃調貴致詞指出，過去一年雖受疫情影響，在主管機關指導及全體業界努力下，壽險業仍穩健發展，2021年總保費收入達新台幣2兆9711億元，新契約保費收入1兆480億元，投保率持續成長至264.81%。

黃調貴表示，最近因防疫險衍生的相關問題，期許新任理事長針對法定傳染病的除外責任，可與主管機關配合、帶領業界尋求更好的解決之道。

黃天牧致詞時對黃調貴6年來帶領壽險公會促進產業發展、協助政策推動所付出的辛勞及貢獻表達肯定，除此之外，他也對壽險業提出3點期許。

第一，壽險業應以誠信為本、保戶為念、行穩致遠、永續經營，信守對保戶長期承諾；第二，壽險業應發揮自律機制，自律機制愈落實，監理必要性就愈低，期許壽險公會持續扮演壽險自律團體角色，強化與主管機關溝通，落實自律機制。

第三，壽險業2026年將接軌全球保險資本標準（ICS 2.0），ICS會依照各國國情、公司資產結構等進行在地化調整，金管會將盡最大努力協助保險公司朝符合國際規範的方向邁進。

陳慧遊今天下午發布當選感言，除了感謝會員公司支持、第8屆壽險公會理事長黃調貴任內貢獻，也肯定南山人壽董事長尹崇堯競選期間提出的寶貴意見，希望未來所有會員公司一齊為壽險業發展共同努力。

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陳慧遊並擘劃未來6大工作重點，第一，將尊重每一種業務發展類型、規模大小不同的會員公司；第二，協助業者開發設計新型保險商品、推廣政策型保險，同時持續尋找新的投資商品，提升壽險資金運用效益。

第三，在壽險業接軌IFRS 17及ICS 2.0的關鍵過程，期望一個隊友都不要落隊；第四，持續發展數位升級轉型；第五，致力發展永續及綠色金融；第六，持續推動企業社會責任，努力提升壽險業形象。（編輯：潘羿菁）1110831