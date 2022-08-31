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外資買超長榮航、貨櫃三雄 投信連49買創紀錄

2022/8/31 19:17
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（中央社記者江明晏台北31日電）台股今天大漲141.81點，重登萬五關卡，三大法人同步買超，其中投信連49個交易日買超創紀錄，外資則買進長榮航、貨櫃三雄、面板股，但調節華航與金融股等。

台股加權指數終場上漲141.81點，收在15095.44點，漲幅0.95%，因MSCI季度調整尾盤生效，成交金額來到2078.94億元。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超50.45億元。自營商買超20.43億元，投信買超2.67億元，外資及陸資買超27.35億元。

外資買超排行中，第一名為長榮航，買超逾1.3萬張，第2、3名為長榮、陽明，分別買超1.2萬張與1萬張，其次依序為華新、友達、元大滬深300正2、玉山金、群創、亞泥、彰銀；萬海則列於買超第12名。顯示長榮航、貨櫃三雄、面板股等都受到外資青睞。

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根據外資賣超前10名個股，第一名為元大台灣50反1，賣超逾1.7萬張，其次依序為新光金、燿華、國泰智能電動車、台新金、華航、中華電、達運、中信金、國泰金，顯示反向ETF與金融股等個股為外資調節重點。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，市場對於明年經濟衰退加上升息腳步不會放緩所造成的「基本面」、「資金面」雙利空仍舊抱持擔憂態度，只要新台幣兌美元持續貶值，外資對台股恐抱持相對保守的態度，作多的機率偏少，不過投信在政策面利多加持下持續買超，將成為台股一股穩定力道。（編輯：楊凱翔）1110831

黃國偉
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