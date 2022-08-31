精英看好下半年業績 旗下精強拚3年內上市

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（中央社記者吳家豪台北31日電）電腦製造商精英電腦今天舉辦法人說明會，董事長鍾依文表示，因客戶及庫存管理成效顯現，今年下半年業績有望優於上半年及去年同期；精英8月初將工業電腦和充電樁業務分割至精強科技，目標3年內上市。

精英今年上半年合併營收達新台幣182.43億元，年增31%；營業利益2.45億元，年增1.64倍；稅後淨利5.2億元，年增6.03倍，改寫2017年以來同期新高；每股盈餘0.93元，優於去年同期每股虧損0.22元。

鍾依文說，精英的優勢在於全球布局，通路上在全球有很多據點，花費30多年建立和客戶、產業及設備廠的合作，之前產品已運用在工業電腦領域，現在要進一步擴大，把工業電腦單位切出來成立精強的用意，是認為精強未來是集團裡的金雞母，以後會陸續有其他「精」字輩子公司成立，希望3年後陸續邁向初次公開發行（IPO）。

鐘依文看好精強現有研發團隊實力，可以造就精強在3到5年內成為強而有力的工業電腦業者。現在工業電腦產業已全都是紅海，拚的是競爭力及如何面對市場挑戰，重點在於挑選適合公司的體質，5年之內不會一昧追求營收擴大，仍以獲利為優先。

展望精英下半年營運，鍾依文表示，他接手時外界說精英「是爛蘋果還長蟲」，現在獲利已見成長，本業掌握既有產品和客戶是關鍵。消費型市場因為先前一年半到2年缺料，有超額訂單，造成很多壓力，品牌公司也是精英客戶，盡量設法一起降低庫存，但10年來精英庫存和同業相比仍相對低，這是精英的競爭力。

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他強調，精英這一年來把體質調好，向心力很強，透過管理能力可以「把石頭擠出水」，未來就算景氣不好，還是可以賺錢，已有彈性可以應付挑戰。不過，到明年第2季之前，預期市場不會有反轉跡象，目前景氣不佳主要影響消費型產品，商用需求沒有被影響太多。

談到大同對精英的影響，鍾依文直言，大同雖持股精英超過3成，但兩家公司各自獨立，不論大同或寶成股東都支持精英的經營團隊，有很好的發揮空間。（編輯：楊凱翔）1110831