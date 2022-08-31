統一集團跨足精品巧克力市場 首間專門店落腳夢時代

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CupiCho引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種精品巧克力，首店進駐高雄夢時代購物中心，目標打造精品巧克力專門店。（統一超商提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月31日

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（中央社記者曾智怡台北31日電）統一集團跨足巧克力市場，宣布推出全新品牌「CupiCho」，引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種精品巧克力，首店進駐高雄夢時代購物中心，目標打造精品巧克力專門店，未來將依內部規劃持續展店。

針對切入精品巧克力市場，統一超商表示，主因巧克力市場穩定成長，而精品巧克力單一產區、bean to bar風潮崛起，帶動巧克力市場朝向更高價值發展，加上近期健康意識抬頭，觀察到消費者對巧克力食用習慣及喜好，逐漸轉向高可可成分、黑巧克力等。

因此，統一超商表示，CupiCho將專注發展全球精品巧克力，未來依內部規劃持續展店，以滿足消費者需求。

統一超商說明，CupiCho以「繽紛時尚、寵愛分享」為品牌定位，引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種的精品巧克力，目標打造全球精品巧克力專門店。

CupiCho全台首店進駐高雄夢時代購物中心B1，整體空間由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規劃，以曜石黑及璀璨金打造出現代風格與古典工藝揉合的Art Deco精緻設計。

CupiCho全球精品巧克力專門店更導入精品風味的「不可思議咖啡」及優選紅白酒、威士忌、啤酒「酒BAR」等複合元素，打造讓消費者品味巧克力時可多元搭配的豐富體驗。（編輯：楊蘭軒）1110831

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