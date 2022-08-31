更多編輯台推薦新聞：
3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種
生活

3步驟擋iPhone防疫詐騙簡訊 王必勝：官方網址寫法僅一種

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋
科技

韋伯與哈伯太空望遠鏡聯手捕捉幻影星系 藍色核心甩出繽紛螺旋

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款
國際

戈巴契夫卸任人生依舊精采 曾偕夫人訪台、替必勝客拍廣告募款

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

統一集團跨足精品巧克力市場 首間專門店落腳夢時代

2022/8/31 21:50（8/31 22:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
CupiCho引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種精品巧克力，首店進駐高雄夢時代購物中心，目標打造精品巧克力專門店。（統一超商提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月31日
CupiCho引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種精品巧克力，首店進駐高雄夢時代購物中心，目標打造精品巧克力專門店。（統一超商提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北31日電）統一集團跨足巧克力市場，宣布推出全新品牌「CupiCho」，引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種精品巧克力，首店進駐高雄夢時代購物中心，目標打造精品巧克力專門店，未來將依內部規劃持續展店。

針對切入精品巧克力市場，統一超商表示，主因巧克力市場穩定成長，而精品巧克力單一產區、bean to bar風潮崛起，帶動巧克力市場朝向更高價值發展，加上近期健康意識抬頭，觀察到消費者對巧克力食用習慣及喜好，逐漸轉向高可可成分、黑巧克力等。

因此，統一超商表示，CupiCho將專注發展全球精品巧克力，未來依內部規劃持續展店，以滿足消費者需求。

統一超商說明，CupiCho以「繽紛時尚、寵愛分享」為品牌定位，引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種的精品巧克力，目標打造全球精品巧克力專門店。

CupiCho全台首店進駐高雄夢時代購物中心B1，整體空間由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規劃，以曜石黑及璀璨金打造出現代風格與古典工藝揉合的Art Deco精緻設計。

CupiCho全球精品巧克力專門店更導入精品風味的「不可思議咖啡」及優選紅白酒、威士忌、啤酒「酒BAR」等複合元素，打造讓消費者品味巧克力時可多元搭配的豐富體驗。（編輯：楊蘭軒）1110831

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。

高秀玲
康是美布局 高秀玲：規劃100家藥局進駐 誠品信義續約喊卡？羅智先：房客正常營運不便談
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族