保瑞完成併購安成 晉升台灣產能最大藥業集團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北1日電）保瑞今天完成併購安成國際藥業，成為台灣生產總量能最大的藥業集團，未來安成將專注產品開發優化與國際授權銷售，整合保瑞旗下既有大小分子CDMO一條龍服務，打造全方位國際CDMO廠。

保瑞與安成今天舉行交接典禮，保瑞董事長盛保熙表示，集團持續深耕台灣放眼全世界，打世界盃的首要條件是集中資源，安成是台灣在美國市場最大學名藥廠，技術、產能特殊能力在台灣獨一無二，雙方合併互補在價格及速度上將更具優勢。

盛保熙表示，安成創辦人陳志明不僅建立安成為國際性的全方位學名藥廠，將具高度市場利基的特殊學名藥及505B2新劑型藥商業化，更懷抱著將台灣藥業推向國際舞台的使命，與保瑞要讓台灣藥業在全球供應鏈成為領先地位的願景不謀而合。

盛保熙指出，保瑞接手安成不僅是一種傳承，未來保瑞也將發揮安成於產品開發與國際銷售的優勢，快速提升保瑞在產品與製程開發的研發實力，整合CDMO（委託開發暨製造服務）專業與量能，拓展集團國際委託代工的一條龍服務，由委託開發一路至委託量產，大幅提升委託代工的量能，使保瑞更具競爭優勢。

陳志明則表示，從日本衛采台南廠、聯邦製藥、美國Impax旗下益邦製藥竹南廠、GSK加拿大廠一直到伊甸生醫的併購案，這十年來保瑞併購的成績都是有目共睹。他相信安成加入保瑞集團後，能夠增強安成現有及未來產品在美國銷售的競爭力，並善用安成內部多年累積對複雜製劑的研發及生產能力，更期許保瑞能帶領著安成繼續為台灣藥業增光，將「台灣製造的藥品」驕傲地帶到全球各地。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

保瑞表示，併購安成後，保瑞將擁有更完整的產品開發與製程研發技術，並新增眼藥水劑型布局更完整的劑型生產線，成為更具競爭優勢的國際CDMO；安成則可利用保瑞大規模量產能力，將安成旗下在美國學名藥後續量產規劃，轉移至竹南廠繼續生產，大幅降低成本、擴大市占以提高競爭力，同時也將透過多元且精準的產品開發規劃，帶動安成建立更高、更穩定的獲利能力。

在藥品經銷與授權部分，保瑞表示，安成未來也會跟保瑞聯邦進行階段性的整合，助攻保瑞集團建立全球化的銷售團隊。（編輯：楊凱翔）1110901