17LIVE調整管理階層 練建麟升任全球營運長

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（中央社記者吳家豪台北1日電）直播平台17LIVE加速拓展市場與營運，今天宣布調整全球管理階層架構，集團首席執行長小野裕史即日起卸下職務，由台灣暨東南亞區執行長練建麟升任為全球營運長。

17LIVE集團原營運長吳勁燊將專注產品與技術開發，擔任集團技術長；集團財務長仍由去年加入團隊的永野敬明續任。

17LIVE今天發布新聞稿指出，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，即日起台灣與香港員工將率先採取「混合工作」模式，以常態居家上班為主、辦公室為輔，台灣新據點預計明年初啟用。

小野裕史表示，他個人已完成階段性任務，卸下職位，由新上任的全球營運長練建麟領導整個公司。練建麟非常了解公司產品服務內容，有豐富的全球運營管理經驗，能讓吳勁燊專注於產品端，帶來更優秀的產品。

練建麟說，小野裕史5年前加入公司，帶領17LIVE日本團隊站穩市場，也讓17LIVE在進入日本的3年內，成為日本直播平台領導品牌，並在疫情中達成獲利目標。有了日本的穩固營運，讓17LIVE更具有跨向東南亞與印度等區域的堅強實力。

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短期內，17LIVE將聚焦在產品創新與新市場擴展。目前17LIVE全球有12萬名素人直播主，今年初台灣區結合直播與遊戲的創新，用戶可邊觀看直播，同時玩「水果農場」遊戲，在台灣區推行後受到用戶歡迎，今年下半年已將遊戲功能導入日本市場。

除了集團核心直播業務穩定成長外，17LIVE集團旗下語音交友社群App WAVE已於今年下半年進軍日本；社群電商系統OrderPally除台灣市場外，在日本、泰國等東南亞國家也穩定成長。（編輯：張良知）1110901