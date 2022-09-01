元大台灣高息低波ETF首度季配息1.45元 19日除息

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）元大投信今天公告，元大台灣高息低波ETF（指數股票型基金）已改為每季分配收益。首次季配息預計在9月19日除息，每受益權單位擬發放1.45元；16日前買進並持有者可參與配息。

元大表示，元大台灣高息低波ETF是台股最早結合高股息與低波動題材的主題型ETF之一，其所追蹤的「台灣指數公司特選高股息低波動指數」（特選高息低波指數）在今年市場震盪下逆勢突圍，成為抗波動買盤關注的焦點。

彭博資訊統計，到今年8月底，台灣加權股價指數年跌13.5%，特選高息低波報酬指數跌幅僅5.3%；拉長到近一年（2021/8/31-2022/8/31），台灣加權股價指數下跌9.5%，特選高息低波報酬指數僅跌2.2%，較台股抗震。

元大台灣高息低波ETF改為季配息後，根據集保結算所資料，截至8月26日止，ETF受益人數來到3萬人之上。本次季配息在第一階段評價結果公告後，9月15日將進行第二階段公告，確認實際的配息金額。

元大投信表示，截至8月31日止投資組合來說，元大台灣高息低波ETF主要持股包括台塑、台灣大、華碩、光寶科、聯發科、宏全、卜蜂、中保科等，涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股。

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元大台灣高息低波ETF季配息的除息時程為3、6、9、12月，前兩次季配息在今年9月及12月，將分配成分股今年度的股息。明年起元大台灣高息低波ETF配發成分股當年度的股息，搭配收益平準金來平滑配息波動度。

元大投信提醒，元大台灣高息低波ETF調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意ETF的配息率不等同報酬率，宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。（編輯：張均懋）1110901