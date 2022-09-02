成都封城 鴻海：廠區目前營運正常

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）中國COVID-19疫情加溫，四川成都市全市居民「原則居家」，形同封城。鴻海今天上午接受中央社記者詢問表示，成都廠區目前營運正常。

中國COVID-19疫情未緩，科技重鎮深圳日前疫情復燃，四川成都市1日也宣布當日晚間6時起，全市居民「原則居家」，不得隨意進出社區，並連續4日進行全員核酸檢測。雖然官方未明說，但成都實質封城。

鴻海集團旗下富士康在成都設有廠區，鴻海上午接受記者詢問表示，成都廠區目前營運正常。

根據富士康成都微信公眾號，富士康成都廠區屬於鴻海B次集團，成立於2010年，以創新數位系統事業群（iDSBG）和MECBG事業群為核心，製造穿戴裝置、行動裝置、平板電腦、筆記型電腦、物聯網應用等產品，並提供精密零組件和精密模具產品。

法人指出，富士康成都廠區也製造組裝蘋果（Apple）穿戴裝置、平板電腦、Mac筆記型電腦。蘋果先前曾公布前200大供應鏈廠商名單，其中富士康四川成都廠區位列其中。（編輯：楊凱翔）1110902