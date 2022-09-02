台灣最大智能旅館集團進軍日本 與和歌山縣府簽約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京2日專電）台灣最大的智能旅館集團－敦謙國際智能科技公司昨天與日本和歌山縣府簽合作協定，將在和歌山縣設公司，這是敦謙首度跨足海外，和歌山縣府盼敦謙國際未來能稱霸世界。

敦謙國際總經理吳秉庭、執行長戴東杰、台北駐大阪經濟文化辦事處處長向明德、台灣新聞社社長錢妙玲等人昨天出席在和歌山縣府舉行的敦謙國際與和歌山縣府簽署合作協定儀式。

和歌山縣府方面出席者包括知事仁坂吉伸、商工觀光勞動部長寺本雅哉、企業政策局長北廣理人、服務產業立地室長辻誠造等人。合作協定由吳秉庭與仁坂代表簽署。

仁坂致詞時表示，和歌山縣府長期致力於引進優秀的人才與先進的技術到和歌山來創業，很高興有機會與敦謙國際合作。他了解到敦謙國際在台灣擁有飯店管理方面的系統，相信以此為核心，包括電腦應用軟體的設計、旅館觀光業的經營管理等前景大有可為。

仁坂說，日本有獨特的待客文化（omotenashi），飯店的服務情況可能有所不同，期盼敦謙以和歌山為據點，將飯店管理系統引進和歌山後，在日本經營有成，然後將成果帶回台灣或推廣到他國，稱霸世界。這過程中，和歌山縣能助一臂之力。

吳秉庭致詞時說：「這是敦謙國際第一次正式到日本設公司，這對於敦謙國際想深度經營日本市場具有非常指標性的意義。」

他說，做為台灣最大的智能旅館集團，選擇在後疫情時代開始進入到日本的市場，也希望能夠協助日本當地旅宿業者一起前進，藉由敦謙國際在台灣長期深耕智能旅館的優勢與日本服務與文化的底蘊揉合，提供給消費者方便且具有人性化的住宿體驗；也期待解封後的國際觀光潮，盼與日本觀光旅宿業一起迎向蓬勃的發展。

向明德致詞時首先對於和歌山縣議會2020年通過支持台灣加入世界衛生組織（WHO）一事表達謝意。他說，台日之間去年貿易額853億美元，關係密切。

他說，台積電在熊本縣建廠，在當地造成很大的話題。台積電建廠的投資金額逾1兆日圓（約新台幣2215億元），其中半數金額由日本政府出資。台積電也將帶領很多工程師、專業人才到熊本縣，熊本縣當地也將設立台僑學校。因此，這次敦謙國際與和歌山縣府簽約，在和歌山縣設據點，他期盼能帶動台灣企業至和歌山縣發展。

在這場簽約式上，吳秉庭介紹敦謙國際是2015年成立於台灣的智能旅館公司，在台灣擁有自己經營的旅館，也有別的旅館委託給敦謙國際管理服務。敦謙國際有自己的訂房平台，目前在台灣有11個旅館品牌、43間旅館，有高達3107個房間的管理營運規模。

他強調，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生的這3年來，敦謙國際因有獨特的技術，所以經營強勁成長，在台灣旅館史上創下了一個經營的奇蹟紀錄。

他認為，結合雲端服務、大數據分析、物聯網、人工智慧、自動化機器人技術，做到訂房系統的串接與整合全球服務是未來旅館的趨勢。有信心可聚集眾多旅館業，於現今多元化消費市場，提供更多互動式的優質服務，將智能旅館服務持續拓展到國際市場，逐步實現旅遊智能生態圈的願景。

簽約儀式後的記者會上，吳秉庭回答媒體的提問時表示，台日同樣面臨少子化、缺工等問題。將智能技術帶到日本，有助於解決傳統旅館業櫃檯缺乏人力的問題。此外，敦謙國際的技術可與國際性的訂房平台快速連結，確保房源，解決旅館業非常大的問題。也就是銷售的問題，可協助旅館降低成本，增加營收。

他說，敦謙國際在日本設立公司的住址就設在和歌山縣，預計先進行市場調查後，2023年5月正式啟動運作。第一波約從15名員工開始做起。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

敦謙國際集團是王品集團創辦人之子戴東杰創的雀客旅館（CHECK INN）與敦謙國際智能酒店合併交叉持股集團化，由敦謙提供IT智能規劃與硬體設備，雀客提供軟體服務並共同展店。

戴東杰對媒體表示，對於智能系統的研發，以前很多是廠商開發給員工使用，但敦謙國際是自己有系統開發工程人員，有研發團隊做給自己使用，所以更能快速符合自己的需求。（編輯：黃自強）1110902