美國經濟數據佳恐促進升息 亞股走勢不一
2022/9/2 18:49
（中央社香港2日綜合外電報導）由於投資人對央行升息的預期心理增強，亞洲股市今天收盤走勢不一。市場焦點目前擺在今天稍晚美國將公布重要的8月就業報告。
法新社報導，美國的工廠活動、失業給付申請和新增民間就業人口等數據皆穩健，顯示儘管利率升高且通貨膨脹率處於40年高點，這個全球最大經濟體的發展依舊強勁。
不過分析師指出，這些數據也造成「好消息就是壞消息」的效果，因為這可能提供美國聯邦準備理事會（Fed）更多空間來繼續採取貨幣緊縮政策。
美國聯準會官員接連承諾，即使造成經濟衰退也要打擊通膨。市場目前預測，聯準會在9月連續第3度升息3碼（75個基點）的機率增加。
美國華爾街股市昨天尾盤反彈，道瓊工業指數和標普500指數終場收高，皆中止連續4個交易日跌勢，但那斯達克指數卻再度收低。
亞洲股市今天仍陷入苦戰，但有些漲勢出現，上海股市收漲近0.1%，威靈頓、馬尼拉、雅加達股市也都收紅。東京和曼谷股市則幾乎收在平盤。
香港股市收低0.7%，雪梨、新加坡、首爾和台北同樣收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1110902
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