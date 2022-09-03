金融理財詐騙氾濫 林修銘：「以夷制夷」精準反詐

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（中央社記者潘智義台北3日電）簡訊及社群通訊軟體金融詐騙持續橫行，甚至搭配網路財經新聞推出詐騙廣告，台灣證券交易所董事長林修銘表示，「自己也不時會收到」，既然有精準金融詐騙手法，證交所當然要「以夷制夷」，以「精準防詐騙」反制。

林修銘接受中央社專訪時坦言，自己三不五時就會收到詐騙簡訊，像是「有事和我聯絡」、「加LINE」、「點我」，這些常見的詐騙手法都可看到。他表示，「金融詐騙是非常嚴重的議題」，金管會非常重視，證交所除了一般的教育宣導外，也將針對符合常見的詐騙手法廣告，推出精準防金融詐騙廣告，「以夷制夷」。

他直言，證交所在「反詐騙」作為上，不會只有傳統作法，「不該活在自己的象牙塔裡」，將會利用多重管道，下廣告、放警語也會很靈活。

他說，詐騙集團都能採取「精準詐騙」的行銷手法，「難道我們不能去做精準反詐騙廣告？」他進一步指出，面對詐騙集團精準地鎖定消費者3C用品，我們應該「以夷制夷」。他舉例，上一篇如果是詐騙廣告，證交所可以精準在下一篇就投放我們的反詐騙宣導，要讓讀者看到詐騙廣告，就可以提高警覺「我相信他是壞人」。

林修銘表示，證券市場蓬勃發展，投資人比過去更踴躍投入股市；而預防金融理財詐騙，對「市場維護者」的證交所而言是責無旁貸，證交所基於對投資人保護，將金融理財詐騙歸納為3種類型。

他說，第一種是「建立信任型」。詐騙集團會先和被害人套關係，透過各種手段取得受害人的信任。例如透過社群媒體成為朋友（或男女朋友）、假冒政府或知名機構人員、或利用釣魚簡訊，邀請被害人加入群組，或誘導民眾點擊連結至假冒的證券商頁面登入帳號密碼，竊取受害人的帳號。

第二種是「利益誘惑型」。以高獲利低風險、精準內線 明牌、保證獲利或名人投資等具吸引力的標題或話語，誘導民眾加入投資討論群組，再以投資海內外飆股、未上市公司股票、虛擬貨幣等方式，騙取投資人金錢；也有透過投資理財說明會，利用人性弱點，以高收益誘使投資人購買海外金融商品等。

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第三種是「給予壓力型」。騙徒透過各種名目，如交友、家人受傷、司法案件等，或是假冒政府機關、金融機構、知名業者等，以帳戶遭盜用或凍結、涉及不法案件等壓迫式話術，製造受害人恐慌情境。

林修銘說，證交所先歸納常見的詐騙行為，再藉由證券商或YouTuber、網紅來勸導民眾，避開詐騙陷阱；而防詐騙宣導內容也會藉由網紅或不同方式去傳播，吸引年輕人、股市新鮮人點閱，留意理財風險及提高警覺。（編輯：張良知）1110903