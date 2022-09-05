中國食品檢驗屢違規 衛福部：未改善不排除禁止進口

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）自中國進口的食品或農產品近期被查出多項違規。衛福部長薛瑞元今天表示，對於各國進口食品，若經常被驗到不合格，就會提升抽檢比例甚至100%逐批檢驗，若再無法改善，不排除禁止進口。

自中國進口的食品、農產品，近期接連被食藥署查出農藥、重金屬等殘留物或致癌物超標等違規，項目涵蓋百合、乾茶樹菇、蛹蟲草、冷凍菠菜、白蘿蔔、百色壯麗山茶油、猴頭菇、乾蓮子、南瓜、冷凍青花菜等。

薛瑞元今天出席「2022行政院生技產業策略諮議委員會議」（BTC）時受訪表示，不只是中國，所有國家進口到台灣的食品，都有一套管制機制，若經查驗不合格，導致該批貨品要退運者，未來將升高抽檢比例。

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薛瑞元接著表示，若經過提高抽檢比例後，仍未因此改善者，最嚴重就會進行100%的逐批檢驗，後續若經過再次給予改善機會，但仍無法改善者，就不排除會禁止進口。

薛瑞元說，被查出違規的進口產品，若非民生必需品或無其他替代品項者，只會給予短時間改善，無法達成就禁止進口，目前中方回覆說會改善，我方也給予改善時間，但若持續不改善，就會禁止進口。（編輯：楊凱翔）1110905