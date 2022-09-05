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鴻海8月營收4489億元創同期新高 第3季業績看增

2022/9/5 16:00
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天公布8月自結合併營收新台幣4489.06億元，是歷年同期新高，鴻海指出，第3季展望審慎樂觀，仍需要密切觀察通膨、疫情與供應鏈的後續變化，目前能見度來看，第3季與去年同期相比可望成長。

鴻海今天下午公布8月自結合營收4489.06億元，較7月4750.99億元下滑5.51%，比去年同期4000.49億元成長12.21%，創同期新高。

鴻海指出，8月份中國大陸地區雖歷經成都和重慶限電，但集團透過營運彈性以及供應鏈優勢因應，對營運影響不大。

若從4大產品線來看，鴻海指出，8月雖然進入主要產品新舊轉換期，但其他消費智能產品需求仍旺，消費智能產品與7月相比持平，且因消費智能產品類別零組件出貨增加，元件及其他產品較7月顯著成長；雲端網路產品7月份拉貨動能強勁，基期較高，8月表現略微衰退。

相較於去年同期，鴻海表示，4大產品類別都正成長，其中雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他產品都有雙位數成長，伺服器市場整體需求維持暢旺，元件和其他產品受惠聲學以及消費智能產品類別零組件出貨增加，電腦產品受惠6月新品發布，再加上供應鏈管理優勢，穩固較多零組件成長；消費智能產品顯著年成長。

累計今年前8月鴻海自結合併營收3兆8426.1億元，較去年同期3兆5185.34億元成長9.21%，也創歷年同期新高。

展望第3季和全年營運，鴻海表示，第3季展望審慎樂觀，需要密切觀察通膨、疫情與供應鏈的後續變化，以目前能見度來說，第3季與去年同期相比可望成長。

至於全年度展望，鴻海重申與8月法人說明會說明相同，預期將由原先的大致持平，上調為成長。（編輯：張均懋）1110905

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