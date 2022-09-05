君帆拚10月上旬上櫃 明年業績看增兩位數拚新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北5日）氣壓和液壓元件廠君帆工業台南永科二廠7月營運，外銷美國布局醫療和風電元件，預期第3季為營運谷底，第4季可回溫。法人指出，君帆工業將於10月上旬掛牌上櫃，估今年營收獲利拚持平，明年業績成長兩位數百分點，拚新高。

君帆工業今天下午舉行媒體交流會，總經理胡正杰表示，台南永科二廠已於7月營運，主要產品以醫療和風電用元件為主，外銷美國。展望未來營運，胡正杰指出，君帆在東南亞、歐美、日本設立代理銷售點，未來在醫療和風電商機可期，未來也會切入航太領域。

胡正杰指出，君帆在電動車應用成長快速，風電模具在中國大陸市場明顯成長。法人指出，君帆車用產品打進中國大陸的敏實集團，在3C領域，海爾也是大客戶之一。

觀察價格調整，君帆指出，標準品價格未降，因應匯率變化，公司部份產品平均調幅約3%到7%左右，由於銅價上半年漲價，反映材料成本也漲價約3%到5%。

展望下半年營運，胡正杰預期第3季業績將是谷底，主要是第2季訂單受到中國大陸江蘇無錫因應COVID-19疫情封控影響，不過第3季訂單回溫，預估第4季業績回暖，部分訂單遞延至第4季至明年第1季。

法人預期，君帆第4季業績可望較去年同期成長雙位數百分點，今年醫療業績可較去年成長10%，今年業績和獲利較去年小幅衰退、力拚持平，由於訂單遞延效應，預估明年君帆業績可望成長雙位數百分點，創新高可期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

君帆工業主要布局醫療產業ODM油壓缸、伺服電控油壓系統、鋼鐵廠自動厚度控制系統（AGC）軟硬體整合解決方案、半導體產業ODM氣壓缸、日本重工產業OEM與ODM油壓缸與油壓系統整合。

君帆工業在台南永康科技工業區以及中國大陸江蘇無錫設廠，產品銷往美、日等27國，全球客戶超過2000家。從市場來看，今年上半年中國大陸業績占比約61%，台灣占比約31%，日本占比約4%，美國占比約2%；從產品來看，上半年油壓元件占比約83%，氣壓元件占比約7%，整合系統占比約6%。（編輯：潘羿菁）1110905