外資賣超不停歇 台股指數面臨前低保衛戰

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分析師表示，在國際股市不穩、外資持續賣超下，台股一旦跌破前低，多頭信心將遭到打擊。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）在美股疲弱下，外資持續自台股提款，指數也逼近前波低點14545點，分析師表示，在國際股市不穩、外資持續賣超下，台股一旦跌破前低，多頭信心將遭到打擊。

美股5日因勞動節休市一天，不過因俄羅斯將繼續關閉通過德國的北溪天然氣供應管道，不但歐元匯價貶至20年低點，國際股市也餘波盪漾，除了對俄羅斯天然氣依賴度較小的英國股市之外，歐股全面重挫，德國股市下跌289.49點、跌幅2.22%、收在12760.78點，法國股市下跌74.29點、跌幅1.20%、收在6093.22點，英國股市上漲6.24點、漲幅0.09%、收在7287.43點。

分析師指出，美國聯邦準備理事會（Fed）鷹派政策預期不斷拉高，造成美元指數漲聲不止，近期美元指數已突破110大關，推動外資不斷賣超台股、資金回流美國，累計外資今年賣超台股已破新台幣1兆元，遠遠超越歷年水準，台股雖有投信等本土資金力抗外資拋售力道，然而市場憂心全球經濟恐陷入衰退，技術面及籌碼面皆對多方不利。

此外，本周由於中秋連假，長假效應也讓資金躊躇不前，深怕長假期間國際市場有風吹草動，台股10日均量已降至2000億元以下，也讓多頭反攻總是力有未逮。

法人認為，本周蘋果新品發表會，市場期待的iPhone14將亮相，雖然售價可能上調10%至15%，但市場預期備貨數量將達9000萬台，顯示高階機種不受通膨影響消費力道，讓蘋果概念股持續為近期台股題材亮點。（編輯：郭無患）1110906