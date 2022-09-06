金管會：三商壽資本適足雙指標未過關 申報現金增資

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（中央社記者謝方娪台北6日電）今年6月底三商美邦人壽淨值比及資本適足率雙雙低於法定最低標準，陷入資本不足狀態，三商壽已向金管會申報現金增資發行新股，預計發行金額達新台幣55億元。

保險業於每半營業年度終了後2個月內須向主管機關申報經會計師核閱的資本適足率（RBC）和經會計師查核的淨值比，金管會要求保險業資本適足率不得低於200%，淨值比不得低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

今年上半年股債波動，壽險業淨值面臨挑戰，截至6月底止，三商美邦人壽、南山人壽及宏泰人壽3家壽險公司淨值比低於金管會要求的3%標準，三商美邦人壽資本適足率也低於金管會要求的200%標準。

金管會保險局副局長張玉煇今天在例行記者會表示，依保險法規定，若看淨值比，要連續2期低於3%才屬於資本不足或違反資本適足率管理辦法規定，雖然上半年南山人壽及宏泰人壽淨值比低於3%，但尚未連續2期，且資本適足率均高於200%，因此目前不屬於資本不足狀態。

不過，上半年三商壽淨值比低於3%、資本適足率也低於200%，資本等級已落入資本不足狀態。

張玉煇表示，金管會已依保險法規定命令三商壽提出增資及其他財務、業務改善計畫，三商壽9月1日已向金管會申報現金增資發行新股，預計發行金額達55億元。

南山人壽及宏泰人壽雖未落入法定資本不足狀態，張玉煇強調，金管會將持續關注南山人壽及宏泰人壽淨值比狀況，也會依2家業者淨值比下降原因綜合評估，請業者採取相關改善措施。

市場預期美國聯準會（Fed）將持續鷹派升息，若壽險業持有債券部位產生評價損失，將影響帳面淨值連帶下滑。

不過張玉煇說，壽險業持有債券資產都屬於長期持有，會計評價並不會影響壽險業現金流動，因此不會增加壽險業流動性風險。

張玉煇表示，三商美邦人壽、南山人壽及宏泰人壽3家業者目前理賠支付能力均正常，並沒有影響保戶權益。（編輯：潘羿菁）1110906