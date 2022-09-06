易利委簡訊認證註冊 9/15起加健保卡驗證防冒名

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（中央社記者張璦台北6日電）財政部關務署今天表示，「EZ WAY易利委」實名認證APP，若採簡訊認證註冊，今年9月15日起將納入健保卡號身分驗證機制，以提高驗證強度，避免民眾個資遭盜用註冊。

9月15日時，已註冊民眾可以從「個人設定」的「會員資料維護」，檢視自己是否需進行健保卡驗證，若需要，就代表當初註冊是用簡訊認證。

關務署今天召開例行記者會表示，實名認證APP註冊身分驗證機制包括「電信認證」及「簡訊認證」；截至今年6月底，以簡訊認證者占47.2%、電信認證則是52.8%。

關務署表示，電信認證因手機門號為申請人本人，並透過手機門號SIM卡經電信公司確認，不易遭冒名註冊。

不過，簡訊認證因手機門號可以是非申請人本人，雖須上傳清晰身分證正反面照片並以簡訊認證碼確認，但考量單一身分證件仍有遭盜用的疑慮，為進一步強化身分驗證，因此納入健保卡號身分驗證機制。

關務署表示，新註冊民眾在註冊時，如果以簡訊認證者，需再輸入健保卡卡號及出生年月日，進行雙卡認證，即身分證與健保卡。

至於以簡訊認證的舊用戶，自9月15日起可登入實名認證APP會員資料頁面，補進行健保卡號身分驗證，或於再次進口時，在點選申報相符委任確認時，由實名認證APP通知補登。

關務署提醒民眾，為保障自身權益，千萬勿將本人註冊資料借給他人使用，否則後續將負擔行政及刑事責任。（編輯：翟思嘉）1110906