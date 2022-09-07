開挖深度超越台北101地基 大安變電所洞道將開通

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（中央社記者曾智怡台北7日電）歷經10年工期，台電斥資新台幣36億元的大安變電所地下洞道潛盾工程，開挖深度31公尺，超越台北101大樓地下基礎深度，為都會區最深的地下洞道，其中「松湖~大安」輸電線管道，率先9月貫通，將等待松湖變電所興建完成。

台電代理董事長曾文生今天視察大安變電所地下洞道潛盾工程，他表示，從開挖深度、推進速度、急曲彎度等3大面向，皆不輸捷運工程，是都會區最深的地下洞道。

根據地下洞道潛盾工程計畫，主要是在地下放置變電設施及兩條345kV輸電線路，分別是通往內湖的「松湖~大安」線，長度4634公尺，及連結信義路共同管線通往深坑的「深美~大安」線，長度966公尺，合計造價約36億元。

其中「松湖~大安」輸電線施工10年，將於9月貫通，未來也會成為松湖變電所的管路前置工程；大安變電所設置3+1台主變壓器，額定容量共200萬瓩。

曾文生接受媒體聯訪時表示，大安變電所除展現都會區變電站地下、室內化，經環境監測，電磁波與背景值一樣，且是旅館共構，也希望透過今天視察行程，讓民眾理解都會區拉電纜非常艱困，潛盾工程與捷運工程相當，也由捷運工程顧問公司協助推動。

他說，大安變電所114年完工後，將成為台北市核心供電樞紐，希望透過台電的努力、各地變電所的實績，讓變電所不再是鄰避設施，也能讓對於北市東區用電不可或缺的松湖變電所，能趕快推動。

台電輸變電工程處北區施工處處長張涵曦指出，開挖深度方面，31公尺的開挖深度已超越台北101大樓；以推進速度來看，架空線路平均一天就能完成30公尺，但地下潛盾工程每天最多前進5公尺，施工速度只有架空線路的1/10，造價卻是架空線路的8倍。

從急曲彎度而言，「深美~大安線」從復興南路往東轉進仁愛路，再往南沿大安路推進，短短路徑即面臨3處「急曲線」，施工難度相當大。

此外，捷運及高鐵隧道工程依法可從民宅下方穿越，然而電纜洞道工程只能沿馬路下方施工；以「松湖~大安線」來說，地下洞道洞徑達4.6公尺，其路徑接連通過捷運忠孝敦化站連續壁、文湖線基樁、台鐵及高鐵連續壁、基隆河堤防基樁等，只能從下方通過。

因此，洞道深度平均45公尺，最深達55公尺，成為都會區最深的地下洞道。

施工環境也是一大考驗，光「鑽地」爬階梯到50公尺深的洞道相當考驗體力，加上空間侷限、空氣品質較差，且這項工程採用「冰凍工法」，將冷凍管埋入地下，讓地下凍土維持在約負10度的狀態，因此工程人員須在零下的低溫中工作。（編輯：潘羿菁）1110907