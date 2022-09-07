松湖變電所興建 曾文生：相信候選人支持北市供電

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（中央社記者曾智怡台北7日電）台電代理董事長曾文生今天視察大安變電所地下洞道潛盾工程，對於是否會邀請台北市長候選人了解工程、以利後續松湖變電所推動，他表示，透過媒體展現台電努力成果，即是一種間接邀請，也認為所有候選人應都會支持北市供電。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天視察大安變電所地下洞道潛盾工程，大安變電所的施工難度不輸捷運；其中「松湖--大安」輸電線施工10年，即將於9月貫通，未來也會成為松湖變電所的管路前置工程。

針對松湖超高壓與北市府溝通狀況，曾文生表示，目前已在審查階段，台電有義務針對市府、民眾想了解的問題，做更清楚說明，「今天帶大家來看也是說明的一部分」，未來變電站就會像這樣，不只輻射監測符合背景值，外觀也看不出與旁邊建築有何不同。

媒體詢問是否會藉此邀請市長候選人了解變電所工程，曾文生表示，「今天透過各位媒體眼睛，將實際努力成果傳播出去，就是一個間接邀請」，任何候選人若想要了解台電在推動電網工程做的努力，台電都很願意說明。

關於北市供電，他也相信，所有候選人應都會支持電力建設。

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曾文生指出，松湖從規劃到興建，其實較為複雜的是洞道工程，也藉此告訴台北市民，最難的潛盾工作已做好，現在最難的是拉電纜，未來只要將結構物興建起來、相關變電設備裝設進去即可，盼在最短時間提供電力。

松湖超高壓變電所預計在月底召開最新都審會議，曾文生表示，超高壓變電站類似「交流道」，從大安變電所、未來的松湖變電所，加上中間電纜線，將滿足台北市、尤其是擁有許多科技產業、新興住宅且用電成長最快的內湖用電，後續南港發展也是，盼供電能即時，爭取民眾支持，「我們有電要讓我們送得到」。（編輯：蘇志宗）1110907