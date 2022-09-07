打造韌性生醫產業鏈 沈榮津：政府將帶頭投資CDMO

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）行政院副院長沈榮津今天表示，先前採買COVID-19快篩試劑的經驗，令他有感要打造台灣韌性產業鏈，就要有自己的受託開發製造（CDMO）等產業，因此政府將帶頭投資CDMO，讓生醫界更有信心。

2022行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）進行3天會議後，今天舉行閉幕式，邀請沈榮津聽取BTC委員代表張鴻仁，報告會議總體觀察與建議。

在政府投資面，張鴻仁觀察，台灣生技業在BTC協調推動下，近年在基礎建設、法令規範等方面都有可觀進步，利於其他產業跨足參與，但仍缺臨門一腳，盼政府更積極投資，扮演火車頭角色。

在韌性產業鏈面，張鴻仁觀察，以「活絡台灣產業發展為導向」，與「確保台灣生醫韌性為目標」的生醫發展路徑，不見得完全一致，政府應投資設立大型CDMO公司，助產業發展，雖有風險，仍值得一搏。

張鴻仁提出多項建議，包括由政府打造台灣韌性產業鏈，包括關鍵藥品、醫材、疫苗等自主製造與供應能量、明確CDMO定位和策略；建立創新醫藥產品市場准入機制。

此外，因應健保資料庫使用的憲法法庭判決，儘速制定專法或修法，建置獨立監督機制；對於現行「人體生物資料庫管理條例」專法，應強化規範和管理，完備BioData法制基礎。

張鴻仁建議，應整合醫療數據規格與建置使用機制，加速醫療資訊系統革新及接軌國際標準，促進Bio-ICT應用於智慧醫療照護，推動具資安防護規格的遠距醫療系統等。

沈榮津聽取建議後表示，他觀察到今年BTC有「生醫韌性」、「BioData生態」及「Bio-ICT契機」三大面向，其中由政府推動CDMO這方面，政府會依循此框架。

沈榮津回顧先前疫情中採購快篩試劑時，與外國供應商談判的壓力很大，還得用專機載運回來，讓他深感要有自己的產業，若能早一點成立自主CDMO，就能成為很好的練兵與嘗試機會。

關於建立創新醫藥產品的市場准入機制建議，沈榮津表示行政院會研議該如何協助。他表示，就Bio-ICT契機，已可見台灣的生醫產業、ICT產業與金融界都已準備好讓整體生態系開始動起來，台灣在這塊很有機會，但動作要快。

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沈榮津總結表示，他將根據今年BTC委員們的建議，在會議結束後，由各部會開始派工並管理落實情形，政府會強化各種資源整合投入，帶動台灣生醫產業的轉型、推進。

國科會說明，這次會議凝聚出的重點方向與建議事項，將作為跨部會推動生醫產業政策依循，將協調各單位並盤點資源，以任務目標為導向，提出具體策略措施和行動方案，持續建構友善產業發展的環境。（編輯：張均懋）1110907