電信頻譜超標爭議待解 業者隔空交火

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台灣大總經理林之晨率領「台灣大長人陣」出席活動（左起為策略長李廷峰、商務長林東閔、財務長張家麒、總經理林之晨、資訊長蔡祈岩、數據長詹兆源）。中央社記者江明晏攝 111年9月8日

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（中央社記者江明晏、蘇思云8日電）電信業掀整併潮，「台台併」後，新台灣大1GHz以下頻譜將有超標疑慮，台灣大盼依法考量「合併」可不受限制的前提，遠傳則喊話「維護市場公平競爭」，並首度表態如有超標願繳回。

電信產業近期有兩項重大合併案，分別為台灣大併購台灣之星，以及遠傳電信併購亞太電信，目前仍待國家通訊傳播委員會（NCC）與公平會審議通過。

合併案帶來的電信頻譜超標議題浮上檯面，由於1GHz以下低頻段在穿透性及繞射能力相對其他頻段強，所需建置的基地台數量較少，近期受到市場關注。

按照法規，電信事業實際可使用合計頻寬不得超過1/3上限。台灣大與台灣之星合併後，1GHz以下頻寬合計將達60MHz ，比1/3的法定上限多出10MHz；這部分該繳回、釋出，或是視為例外情況，引發各界討論。

台灣大哥大總經理林之晨援引法規指出，1/3法定上限「從來就不是鐵律」，盼主管機關依法考量「合併」因素，認定其合計頻寬得不受第一項限制。

依無線電頻率使用管理辦法第12條第4項但書規定，電信事業實際可使用頻寬，經主管機關考量下列因素後，其合計頻寬得不受第一項限制（1/3上限）：一、頻率使用效率；二、電信事業間營業之讓與、受讓或合併等市場因素變化；三、其他重大公共利益。

林之晨進一步說，頻譜是公共財且有其稀有性，台灣大與台灣之星合併後用戶數980萬沒有減少，網路併在一起會變得擁擠，如果政府要台灣大某一塊頻寬收回去不能用，絕對是負向的事情。

他重申，如果電信市場仍有5家，就認為1/3上限是合理，但剩3家後，等於幾乎每一個頻段都會有人超標，希望主管機關有足夠智慧理解頻譜是公共財，更不應該採用「多數決」方式判斷，而台灣大若有較大的頻譜資源，也十分願意負擔起更多社會責任。

針對頻譜超標議題，遠傳和中華電則有不同看法，3方「隔空交火」。中華電先前已表態，期盼相關規定要跟投標時的承諾一樣，不應該有例外，畢竟法規是一個國家之基礎。

遠傳今天回應表示，法規及頻譜釋照規則都訂有頻寬持有上限，即是為維護市場公平競爭，不使單一特定業者因持有頻寬過大而造成市場不公平競爭，喊話「期待主管機關維護市場公平競爭」。

遠傳強調，各業者競標時是依據此規則評估未來市場、所需頻寬以及投入成本，業者已為4G及5G的頻譜及建設投入很大成本，期待主管機關維持法規的安定性、維護市場公平競爭，消費者才會是最大贏家；因此，現階段並不宜開特例讓特定業者持有超出上限的頻寬。

亞太電信把900MHz頻譜轉讓給中華電信後，遠傳1GHz以下沒有頻譜超標問題，而遠傳電信與亞太電信若合併後，3GHz以下是否有超標3MHZ的問題，還牽涉到主管機關對「分母認定」的問題。

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遠傳今天首度強調，若主管機關對頻率超標相關法規有不同解釋及認定，遠傳同意繳回超標的頻率，也希望主管機關依同一標準，對有超標的合併案採相同處理，要求繳回超標的頻率。

對於電信業者的頻譜超標議題，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委暨發言人翁柏宗日前表示，無線電頻率使用管理辦法第12條有相關說明，目前頻率資源管理是數位發展部權責範圍，後續這部分也會請數位部表示意見；未來該怎麼解決，考驗主管機關智慧。（編輯：趙蔚蘭）1110908