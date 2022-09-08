周轉金及不動產放款推升 國銀前7月放款增近2兆

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（中央社記者謝方娪台北8日電）象徵企業對景氣信心的周轉金放款今年前7月增加新台幣1兆1112億元，購置不動產放款增加7411億元，推升今年前7月本國銀行共新增放款1兆9653億元，創歷年同期新高。

金管會今天公布，截至今年7月底止，本國銀行放款總額達35兆6404億元，7月新增放款2256億元，存款總額達50兆3886億元，7月新增存款達4772億元，國銀存放比止步連4月走揚，轉下滑至70.73%。

國銀7月放款動能主要來自購置不動產放款及企業周轉金放款，單月各增加1091億元及841億元，不過購置不動產放款月增額已連2月追過企業周轉金放款月增額。

金管會銀行局副局長林志吉表示，企業對周轉金需求多寡，主要視企業經濟活動內涵而定，包含出口是否暢旺、國內外銷貨變化等因素，都可能對企業周轉金需求有影響。

觀察今年前7月銀行放款結構，仍以企業周轉金放款居最大宗，共新增1兆1112億元，占銀行整體新增放款的57%，不過相比先前曾一度衝破6成，比重已有下滑；前7月購置不動產放款增加7411億元，占銀行整體新增放款的38%。

今年前7月新增放款前3大銀行，依序為中信銀行新增放款3079億元、第一銀行新增放款1923億元、國泰世華銀行新增放款1586億元。

另一方面，7月底國銀存款水位走升，則主因股息入帳、法人戶及壽險公司資金回存所致。

雖然今年金融市場波動加劇，國銀投資淨收益及手續費淨收益均受衝擊，但受惠升息及放款總餘額上揚，國銀利息淨收益吃下大補丸，挹注國銀獲利表現。

金管會統計，國銀前7月稅前淨利達2266.8億元，創歷年同期新高，年增7.9%；國銀主要獲利來源是國內總分行，前7月貢獻獲利1595.3億元，占比達7成。

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至於海外分行前7月稅前淨利222.2億元，年增26.2%，主因去年同期提列備抵呆帳費用較高、拉低獲利基期，加上今年歐美國家啟動升息、放款總餘額增加，利息淨收益挹注獲利表現。

OBU（國際金融業務分行）前7月稅前淨利435.4億元，年減20.5%，主因國銀持有外國公債大部分帳列OBU，包含持有的俄羅斯公債部位等，因有提列減損，導致OBU獲利下滑。（編輯：潘羿菁）1110908