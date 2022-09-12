中華電8月賺0.39元 電信三雄居冠

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電信三雄8月財報出爐，中華電信以每股盈餘（EPS）0.39元，贏過台灣大的0.34元和遠傳的0.25元，蟬聯單月EPS王。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏12日電）電信三雄8月財報出爐，中華電信核心業務延續成長趨勢，以每股盈餘（EPS）0.39元，贏過台灣大的0.34元和遠傳的0.25元，蟬聯單月EPS王，累計前8月EPS同樣由中華電信以3.21元摘下。

中華電信核心業務延續成長趨勢，8月合併自結營收達新台幣173.4億元，較去年同期成長1.8%；電信業務淨利持續走揚，帶動營業淨利成長3.4%，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）成長2.9%，每股盈餘達0.39元，較去年同期增加0.01元。

核心業務部分，中華電說明，8月行動網路與固網寬頻業務維持雙成長動能。行動服務營收因5G用戶數與整體090門號數持續增加而成長，帶動行動月租型平均每戶貢獻金額（ARPU）年增2.1%，已連續17個月上揚。

中華電固網寬頻受惠數位應用與宅經濟的生活型態，加上「速在必行」方案加速升速表現佳，寬頻接取營收與數據網路營收雙雙攀升，寬頻ARPU年增2.5%，自110年度起已連續20個月成長。資通訊創新服務應用滿足客戶需求，持續成長動能，包括雲端、IDC、資通安全與企業專網等營收皆達雙位數成長，但整體資通訊收入受專標案影響而減少。

累計至今年8月，中華電合併總營收為1382.5億元，營業淨利為315.9億元，稅前淨利為321.4億元，歸屬於母公司業主淨利為248.9億元，自結每股盈餘為3.21元，年增5.1%。

台灣大8月自結合併營收135.5億元，較去年同期成長8%，EBITDA為28.7億元，營業利益14.1億元，稅後淨利9.5億元，EPS為0.34元。

台灣大累計前8個月合併營收1080.2億元，較去年同期成長9%，EBITDA為229.8億元，營業利益113.3億元，稅後淨利為76.5億元，EPS為2.71元。

台灣大哥大受惠5G用戶規模持續成長以及固網服務收入增加，8月電信服務營收穩步成長，創109年1月以來新高水準，同時，8月電子商務逐漸擺脫去年疫情導致獲利基期偏高的影響，加入助攻行列。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，8月在5G與Disney+、mo幣多、好速成雙三大獨門方案申辦動能穩定挹注下，智慧型手機月租ARPU連續15個月年成長，使行動服務營收年增率同步增溫。企業用戶方面，除了數據服務營收持續成長，雲端及物聯網服務也是營收成長動力。

遠傳電信表示，受惠於用戶穩定升級5G、新經濟營收持續勁揚，8月合併總營收69.19億元，年成長率達6.1%。合併EBITDA為25.91億元，年成長率達8.4%，締造連續17個月正成長的佳績，稅後淨利8.3億元，單月每股盈餘0.25元，年成長率達15.8%。

累計至今年8月，遠傳合併總營收為563.43億元，年成長率達5.2%；合併EBITDA為203.44億元，年成長率達10.1%。稅後淨利62.73億元，累計稅後每股盈餘1.93元，扣除去年7月活化資產的營業外收益影響，年成長率達21.1%，成長動能強勁。

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遠傳表示，8月行動通訊業務穩健向上，總用戶數、月租型用戶數雙雙成長，月租型客戶流失率再創新低。5G滲透率持續推升ARPU成長，助攻行動服務營收年成長率達2.5%。遠傳客戶每月ARPU年成長率達1.9%，創下自去年3月領先同業轉正以來，連續6季正成長；月租型ARPU同步走揚，年成長率達1.6%，創下連續8個月正成長佳績。

遠傳數位轉型效益持續締造亮眼的第二成長曲線，8月新經濟營收年成長率高達21%，營收占比達20.0%，尤其受惠於企業端資通訊業務營收持續成長，累計至今年8月，新經濟營收占比提升至19.0%，年成長率高達22%。（編輯：張均懋）1110912