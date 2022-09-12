15家上市櫃金控前8月賺逾3000億 創同期次高

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽、蘇思云、張璦台北12日電）資本市場動盪及防疫險理賠持續影響金控獲利，15家上市櫃金控8月稅後淨利新台幣315.45億元，年減逾4成，前8月稅後淨利3083.35億元，年減近33%，仍創同期次高。

15家上市櫃金控中，富邦金仍穩居單月獲利、累計獲利及每股獲利3冠王，觀察金控雙雄富邦金及國泰金，旗下產險均持續受防疫險理賠影響，單月續呈虧損。

富邦金8月稅後淨利56.47億元，累計前8月稅後淨利890.98億元，每股稅後盈餘（EPS）7.29元，累計稅後淨利、EPS皆為歷年同期次高。主要獲利引擎富邦人壽受惠股息入帳，8月稅後淨利達51.9億元，累計前8月稅後淨利791.1億元。

國泰金8月稅後淨利13.6億元，累計前8月稅後淨利530.6億元，國泰金各子公司核心業務動能及整體獲利維持穩健，國泰世華銀行及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高，國泰人壽及國泰證券稅後淨利創歷史次高，不過國泰產險受防疫險賠案影響，8月稅後淨損35.2億元、前8月稅後淨損76.9億元。

中信金8月稅後盈餘26.37億元，累計前8月合併稅後盈餘335.28億元，年衰退21.6%，EPS為1.66元。銀行及保險子公司核心獲利穩健，不過因中信產險8月理賠金額大增至23.3億元，拖累台灣人壽單月獲利出現虧損。

台新金8月稅後淨利17.7億元，累計前8月稅後淨利70億元，EPS為0.49元，核心子公司台新銀行8月稅後淨利14.1億元，累計前8月稅後淨利81.3億元，核心業務動能持續穩健；不過台新人壽8月稅後淨損2.8億元，主因保費收入增加，導致準備金提存及佣金增加所致，累計前8月稅後淨利仍達13.4億元。

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開發金8月稅後獲利18.03億元，累計前8月稅後獲利185.96億元，EPS為1.11元。8月國際金融市場持續動盪，開發金旗下各子公司業務仍維持穩健，隨全球經濟成長動能趨緩，金融市場前景充滿挑戰與不確定性，開發金表示，公司仍會著眼長期業務發展，降低營運風險。

四大公股金控8月獲利兩樣情，兆豐金、第一金呈現年成長，華南金、合庫金落入衰退。其中，兆豐金8月賺30.86億元、年增15.75%，居公股單月獲利王；第一金獲利20.83億元、年增2.3%，華南金賺20.51億元、年減3.2%，合庫金獲利19.02億元、年衰退18.9%。（編輯：張均懋）1110912