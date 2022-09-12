黃天牧引哈佛教授新書 提醒金融業24小時被社會檢視

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（中央社記者謝方娪台北12日電）金管會持續推動信託2.0，金管會主委黃天牧今天指出，包含金融機構在內的所有企業均24小時被社會檢視，期盼金融機構善用社會信任，發揮正向影響力。

金管會今天舉辦「信託業推動信託2.0計畫評鑑頒獎典禮暨研討會」，黃天牧致詞時表示，感謝信託公會、各信託業負責人的努力，讓信託制度得以在台灣社會逐漸扎根。

黃天牧說，不僅在信託商品設計、組織架構、獎酬制度、人才培育等面向都有相當進展，安養信託及員工福利信託等相關業務量也呈現成長，並逐步建立跨業及跨領域合作。

黃天牧並引用哈佛商學院教授喬治‧塞拉分（George Serafeim）今年8月出版的《Purpose and Profit：How Business Can Lift Up the World（目的與獲利：ESG大師塞拉分的企業永續發展策略）》，以4大觀點勉勵金融機構。

第一，ESG（環境、社會及公司治理）表現和財務報酬有正相關；第二，企業的員工與客戶都會選擇服務或往來的企業，企業的表現會影響員工願不願意繼續待在企業、客戶願不願意繼續與之往來。

第三，在科技持續發展下，包含金融機構在內的所有企業均24小時被社會檢視；第四，社會對金融機構已有更高要求，期待金融業扮演更多提供公共財的角色，發揮對社會的正面影響力。

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黃天牧說，金融商品的設計不只是獲利工具，也會產生對社會更重要的影響力，金融業營運來自社會的信任，期許金融業將信任基礎轉化為對社會更重要的影響力，用金融創造更美好的社會。

信託公會秘書長呂蕙容指出，信託公會配合金管會推動信託2.0計畫，今年首次辦理信託2.0評鑑及獎勵活動，首期已有許多銀行開始投入資源並進行組織改造，建置信託發展策略單位，其中有10家銀行是由總經理以上層級擔任召集人並定期檢視調整執行策略。（編輯：潘羿菁）1110912