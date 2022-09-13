更多編輯台推薦新聞：
大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

保育類食蟹獴破殼吃掉寄居蟹 影片紀錄首登國際期刊
生活

保育類食蟹獴破殼吃掉寄居蟹 影片紀錄首登國際期刊

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
供應鏈轉移 沈榮津：台灣對中投資金額驟降近5成
首頁 / 產經

聯電攜手美商 推出22奈米自旋磁性記憶體

2022/9/13 09:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠聯電今天宣布，與美商Avalanche Technology合作推出22奈米自旋轉移矩磁性記憶體（STT-MRAM），將應用於航太等領域。

聯電前瞻發展辦公室暨研究發展副總經理洪圭鈞表示，與Avalanche Technology合作將這獨立的記憶體解決方案投入生產，將有助於MRAM解決方案商業化，滿足市場對持久性記憶體不斷提升的需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Avalanche Technology行銷與商務發展副總經理薩布爾（Danny Sabour）說，因應現今無所不在的感測裝置以及日益升高的資料處理需求推升對耐磨損、高持久性記憶體的需求，加快啟動進一步提高16Gb單晶片解決方案的開發工作。

聯電指出，Avalanche Technology是次世代垂直式自旋磁性記憶體技術的領導者，已有超過300項專利和應用的組合，可應用於工業、物聯網、航太等領域。（編輯：郭無患）1110913

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族