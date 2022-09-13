聯電攜手美商 推出22奈米自旋磁性記憶體

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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠聯電今天宣布，與美商Avalanche Technology合作推出22奈米自旋轉移矩磁性記憶體（STT-MRAM），將應用於航太等領域。

聯電前瞻發展辦公室暨研究發展副總經理洪圭鈞表示，與Avalanche Technology合作將這獨立的記憶體解決方案投入生產，將有助於MRAM解決方案商業化，滿足市場對持久性記憶體不斷提升的需求。

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Avalanche Technology行銷與商務發展副總經理薩布爾（Danny Sabour）說，因應現今無所不在的感測裝置以及日益升高的資料處理需求推升對耐磨損、高持久性記憶體的需求，加快啟動進一步提高16Gb單晶片解決方案的開發工作。

聯電指出，Avalanche Technology是次世代垂直式自旋磁性記憶體技術的領導者，已有超過300項專利和應用的組合，可應用於工業、物聯網、航太等領域。（編輯：郭無患）1110913