元大台灣高息低波ETF將首次季配息除息發1.45元

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）元大台灣高息低波ETF 19日將進行首次季配息除息，每受益權單位發放新台幣1.45元，投資人在16日前買進並持有皆可參與配息。

元大台灣高息低波ETF宣布首次季配息金額後，日均成交量、盤中零股交易熱度均見加溫，截至5日盤中零股成交股數大增2.6倍，顯示不少小資族依舊熱衷透過零股參與配息台股ETF戰局。

元大台灣高息低波ETF的配息來源可能為收益平準金，元大投信統計自2017年成立以來，經歷從2018年美中貿易戰，一直到2022年全球升息抗通膨的數次利空事件，也參與了聯準會寬鬆政策引導下，股市多頭大漲走勢。2018年至2021年，各年度含息報酬率分別為-3.8%、21.9%、14.6%與31.8%。

元大投信表示，2022年台股跟隨全球股市修正，元大台灣高息低波ETF今年以來至8月底，下跌5.7%，優於台股指數的18%左右，符合低波動特性；配息金額從2019年的1.6元，逐年成長至2021年的3.15元，今年首次改為季配息後，預計配出1.45元。

這次9月除息後，下次除息時間點為12月，今年將累計兩次除息，明年度開始則預計執行4次除息，除息月份為3、6、9、12月。

元大投信提醒，調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意ETF的配息率不等同報酬率，交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。（編輯：郭無患）1110913