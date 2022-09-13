更多編輯台推薦新聞：
大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

保育類食蟹獴破殼吃掉寄居蟹 影片紀錄首登國際期刊
生活

保育類食蟹獴破殼吃掉寄居蟹 影片紀錄首登國際期刊

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
供應鏈轉移 沈榮津：台灣對中投資金額驟降近5成
首頁 / 證券

元大台灣高息低波ETF將首次季配息除息發1.45元

2022/9/13 10:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北13日電）元大台灣高息低波ETF 19日將進行首次季配息除息，每受益權單位發放新台幣1.45元，投資人在16日前買進並持有皆可參與配息。

元大台灣高息低波ETF宣布首次季配息金額後，日均成交量、盤中零股交易熱度均見加溫，截至5日盤中零股成交股數大增2.6倍，顯示不少小資族依舊熱衷透過零股參與配息台股ETF戰局。

元大台灣高息低波ETF的配息來源可能為收益平準金，元大投信統計自2017年成立以來，經歷從2018年美中貿易戰，一直到2022年全球升息抗通膨的數次利空事件，也參與了聯準會寬鬆政策引導下，股市多頭大漲走勢。2018年至2021年，各年度含息報酬率分別為-3.8%、21.9%、14.6%與31.8%。

元大投信表示，2022年台股跟隨全球股市修正，元大台灣高息低波ETF今年以來至8月底，下跌5.7%，優於台股指數的18%左右，符合低波動特性；配息金額從2019年的1.6元，逐年成長至2021年的3.15元，今年首次改為季配息後，預計配出1.45元。

這次9月除息後，下次除息時間點為12月，今年將累計兩次除息，明年度開始則預計執行4次除息，除息月份為3、6、9、12月。

元大投信提醒，調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意ETF的配息率不等同報酬率，交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。（編輯：郭無患）1110913

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族