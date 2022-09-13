運力供過於求 顏益財估明年部分船舶提早拆除

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（中央社記者賴言曦台北13日電）貨攬業者台驊投控董事長顏益財今天表示，預估明年海運貨櫃需求面成長幅度約2.6%至2.9%，但供給將增加7.1%至8.1%，使供過於求的情況更嚴峻，預估明年在運價適度回跌下，部分不適合經營的船舶會退出歐美航線或提早拆解。

顏益財今天出席「2022產業戰略高峰論壇」時表示，今年整體航運業需求僅小幅成長約0.5%至0.9%，供給面則因運價仍然處於高檔，因此航商寧可用高成本的低硫油運作老舊船舶，或以小型船舶跑長程航線，造成運力上升約4%。

顏益財提到，明年運力大過需求的情況會更嚴峻，預估全球海運貨櫃需求面只會成長約2.6%到2.9%，但運力供給面將增加7.1%至8.1%，不過若運價適度回跌，預估部分不適合經營的船舶會退出歐美航線，一些未使用低硫油的大型舊船舶則會提早拆解，因此預計明年運力還不會很高。

但顏益財指出，對海運業來說，2024年行業壓力將會更大，因為過去2年多來，很多船公司賺了不少錢並大力造新船，預計2024年、2025年會有不少新船下水，提高供過於求的壓力。

談到塞港問題，顏益財指出，美西港口基礎建設老舊，內陸運輸無法消化貨量，迫使航商將美西線船舶轉調到美東線，造成美東紐澤西、薩凡納等港口塞港，支撐美東線運價跌幅小於美西線。

但顏益財提到，對物流業而言，塞港意味著運輸成本大增，以COVID-19疫情前從遠東運至美西的時間成本來看，過去平均物流時間約45天，但今年2月變成112天，今年8月底平均運輸時間也還要88天。

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顏益財指出，除了時間成本增加，對物流業來說，勞工短缺、庫存過剩、地緣政治風險等，都是未來要面臨的挑戰，加上中國十四五規劃預估今年底將落實，並可能加大與東協國家的貿易占比至14.6%，因此未來物流業可能要規劃不同的倉儲系統來因應。

顏益財認為，雖然額外規劃倉儲系統會提高成本，但對具有一定規模或即早規劃布局的物流公司來說是機會，預估未來將利用實體、連鎖店面，建制微型倉庫等方式，符合供應鏈從Just in time（即時）變成Just in case（以防萬一）的趨勢。（編輯：翟思嘉）1110913