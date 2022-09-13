率團訪問日本 經長：思考強化台日半導體產業鏈合作

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）經濟部長王美花今天表示，全球政經情勢變化，供應鏈韌性與重組成為國際顯學，但是各國有不同想法策略，確保供應鏈韌性之外，也要找到like-minded（志同道合）國家合作，自己剛從日本訪問回來，將思考台日在半導體產業鏈更細緻合作。

王美花今天出席「2022產業戰略高峰論壇」，接受媒體訪問時提到，自己剛從日本訪問回來，深刻了解全球政經情勢變化，除了要持續確保產業供應鏈韌性外，也需要找到like-minded（志同道合）的國家合作。

她舉例，日本是台灣半導體產業重要材料、設備供應商，台日雙方在半導體產業合作相當密切，未來需要強化合作，因此經濟部思考台日雙方如何做更細膩、細緻產業供應鏈合作。

經濟部官員表示，因台日雙方在經濟、產業等面向關係密切，加上台灣在國際供應鏈的地位受到重視，讓這次王美花的訪日行程不同於以往，有很多機會會見各產業、企業與官方代表。

經濟部日前發布新聞稿指出，王美花率團訪日拜會企業包括Canon、JERA電力、三井化學、NEC、Panasonic、SUMCO等。（編輯：潘羿菁）1110913