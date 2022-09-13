境外電商繳營業稅營所稅 5年國庫進補逾330億

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（中央社記者張璦台北13日電）財政部今天表示，針對外國營利事業跨境銷售電子勞務（即境外電商）課徵營業稅和營所稅；據統計，營業稅方面，從民國106年5月起至111年6月底，稅額新台幣約226億元；營所稅106年度到110年度，稅額約111億元。

數位發展部部長唐鳳12日接受寶島聯播網專訪，主持人周玉蔻詢問，Facebook、Google境外平台在台灣吞下大量廣告收入，卻只繳營業稅、不需繳營利事業所得稅，這個議題已經延燒多年，未來台灣是否可能改善；唐鳳回應，這方面台灣可與美國進行數位經貿談判。

財政部今天表示，針對境外電商銷售電子勞務課徵營業稅、所得稅，都已經制定相關規範。

自106年5月起，境外電商銷售電子勞務給境內民眾，年銷售額超過新台幣48萬元以上，就應辦稅籍登記，報繳營業稅；目前Netflix、Amazon、Google等143間境外電商已辦理稅籍登記。

另外，財政部已針對外國營利事業透過網路或其他電子方式，銷售電子勞務給中華民國境內買受人所取得的報酬，明確規範跨境銷售電子勞務的外國營利事業所得稅課稅及報繳規定。

所謂電子勞務有3種樣態，第一，經由網路或其他電子方式傳輸下載儲存至電腦設備或行動裝置，所使用的勞務。

第二，不須下載儲存於任何裝置、而於網路或以其他電子方式使用的勞務，包括線上遊戲、廣告、視訊瀏覽、音頻廣播、資訊內容（比如電影、電視劇、音樂等）、互動式溝通等數位型態使用的勞務。

第三，其他經由網路或電子方式提供使用的勞務，例如透過Amazon網購等經由外國營利事業的網路平台提供而於實體地點使用的勞務。

至於跨境電商營所稅辦理，首先須確認是否為「我國來源收入」，接著計算課稅所得額（收入減去成本費用，再乘以境內利潤貢獻程度），最後依據屬扣繳範圍和非屬扣繳範圍，進行繳納。（編輯：張均懋）1110913