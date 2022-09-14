看好電動車趨勢 王美花：台灣車用產值逾兆元可期

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）經濟部長王美花今天表示，電動車趨勢讓台灣上百家廠商打進國際供應鏈，台灣善於系統整合，她預期短期內，台灣車用產業產值可超過新台幣兆元，若加上車用晶片發展，更是潛力無窮。

SEMICON Taiwan 2022國際半導體展今天起在南港展覽館舉行，王美花受邀在上午的全球汽車晶片高峰論壇致詞。

她指出，去年全球車用晶片短缺，台灣結合廠商與上游業者，在不違反國際商業規則下增加生產、提供額外晶片，向世界展現台灣作為可信賴夥伴的能力。

王美花表示，以往車用供應鏈牢不可破，在電動車崛起後，結合自駕功能和智慧座艙功能的電動車，對於全球車用供應鏈產生翻天覆地的改變；電動車趨勢下，車用電子與資通訊技術應用結合，台灣有上百家廠商因此打進國際供應鏈，這是台灣的機會。

王美花指出，在車用晶片應用，台灣有很大的潛力與商機，未來電動自駕車功能需要更多晶片，而台灣廠商善於系統整合，這就是台灣的強項。

她說，未來電動車就是大型電腦，台灣廠商善於把不同晶片整合在一起，這是台廠以往製造手機和筆記型電腦累積得來的經驗與能力。

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從產值來看，王美花表示，去年台灣在車用電子產值超過新台幣3000億元，近2年年成長幅度達到兩位數百分點，若加上車用零配件與整車，她預期，短期內台灣車用產業產值可超過新台幣兆元，加上車用晶片發展，更是潛力無窮。

王美花表示，台灣車用領域未來發展關鍵，在於如何讓更多供應鏈廠商打進車用體系、有系統地切入國際大車廠，展現台灣車用廠商的實力，這需要政府、學界以及研究機構系統結合，推動台灣能力，讓更多國際大車廠看見台灣廠商。（編輯：郭無患）1110914