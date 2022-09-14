遠東新、奇美實業發行台灣首批SLB債券 正式上櫃

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遠東新、奇美實業發行台灣首批可持續發展連結債券Sustainability-Linked Bond，SLB），14日在證券櫃檯買賣中心舉行上櫃掛牌典禮。遠東新總經理鄭澄宇（右）、奇美實業總經理趙令瑜（左）出席。中央社記者賴言曦攝 111年9月14日

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（中央社記者賴言曦台北14日電）遠東新世紀、奇美實業今天發行台灣首批可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bond，SLB）。遠東新發行金額為新台幣25億元、5年期、票面固定利率1.75%；奇美發行金額為10億元、5年期、票面固定利率1.65%。

遠東新、奇美今天在證券櫃檯買賣中心舉行可持續發展連結債券上櫃掛牌典禮。

遠東新總經理鄭澄宇致詞時表示，在政府推動綠色金融政策下，遠東新進一步把近期訂出的溫室氣體減排目標跟發行條件結合，除了可讓企業取得相對優惠的利率，也讓投資人有機會加入循環經濟投資行列，並落實政府的綠色經濟投資政策，形成三贏。

奇美總經理趙令瑜提到，奇美4年來利用綠色金融取得資金，投入各項綠色專案，包含樹電共生的太陽能電廠、EDR（端點偵測與回應）水資源回收中心，而採用天然氣的汽電共生廠也將在明年初完工。

遠東新的可持續發展績效目標（Sustainability Performance Target，SPT）分別為2025年溫室氣體排放較2020年減量20%，以及2025年綠色產品營收較2015年成長80%，若於目標衡量基準日兩項SPTs未達成，第5年票面利率加碼0.25%。

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奇美實業則依其綠色生產、綠色能源及綠色倡議等永續發展策略訂定目標，連結的SPT為2025年溫室氣體較2021年減量16.8%，以及2025年生產用水使用再生水占比達80%，若到了目標衡量基準日，兩項SPTs未達成，則自第4年起票面利率加碼0.25%。

遠東新及奇美於發行後，將每年委請評估機構對其所連結的KPI（關鍵績效指標）及SPT進行驗證，並將於公開資訊觀測站上傳SLB發行後報告及其評估報告，以利投資人檢視其永續目標達成情形。（編輯：楊蘭軒）1110914