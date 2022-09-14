睿控網安擬攜手半導體大廠 開發資安解決方案

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（中央社記者吳家豪台北14日電）為期3天的SEMICON Taiwan 2022國際半導體展今天開展，工業物聯網資安廠商睿控網安執行長劉榮太說，現今工控環境面臨嚴峻威脅情勢，睿控網安將持續與全球半導體大廠共同開發高可適性的營運技術（OT）資安解決方案來加強防禦。

近年來半導體製造產業屢受資安威脅，睿控網安（TXOne Networks）於國際半導體展場展示從設備入廠前檢測，到機台服役中的多層次資安及網安防護，針對半導體領域常見的資安威脅，實機模擬最新駭客入侵手段。

睿控網安透過新聞稿指出，作為SEMI台灣半導體資安委員會成員，將推廣全球首個半導體資安標準SEMI E187，協助台灣半導體設備業者跟上腳步。

劉榮太表示，現今工控環境面臨嚴峻威脅情勢，一不留意就有可能讓資安管理與設備資產的保護陷入困境。睿控網安致力於SEMI E187資安標準規範的推動與落地，將持續與全球半導體大廠共同開發高可適性的OT資安解決方案來加強防禦。

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劉榮太進一步指出，期待藉由半導體展，向業界展示睿控網安能協助企業找到對應所需的專業資安防護方案，有助於協助台灣半導體產業設備供應商更了解如何採取具體行動以符合資安標準。

睿控網安去年8月完成A輪募資，今年8月宣布獲得近新台幣21億元的B輪募資，由閎鼎資本領投，以及凱雅資本、中華開發資本與群創開發、聯發科、大亞電線電纜及大亞創投、新普科技、中華資安國際、晶華酒店董事長潘思亮、大億集團董事長吳俊億等參與。（編輯：翟思嘉）1110914