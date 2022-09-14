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券商公會：盼權證避險部位降稅今年過關

2022/9/14 17:49
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（中央社記者潘智義台北14日電）證券商公會理事長陳俊宏今天表示，只有降低認購售權證避險部位證交稅，才能讓權證的報價更合理，期盼今年權證避險部位的證券交易稅，能從千分之3降至千分之1。

陳俊宏今天在「第13屆權民搶百萬、權心權力、創造財富」啟動記者會指出，感謝金管會推動權證避險降稅，推動避險降稅不是為權證發行券商爭取權證避稅利益，因為只有透過權證避險降稅，才能真正讓權證報出更合理的價格，讓投資人參與，活絡權證市場。

他直言，近年每年財政部都把權證避險部位降稅案排進立法院審議，但目前仍未過關，盼能儘早完成修法。

另外，他說投資人投資權證市場需要教育，8月開始券商公會網站已設置權證教育專網，盼投資人來模擬體驗權證交易，讓更都多人參與市場。

台灣證券交易所董事長林修銘也在記者會上表示，權證是槓桿商品，是一種金融創新商品，門檻相對較高，需要更多的推廣，在操作上、風險上都需要留意，必須讓交易活絡與操作風險取得很好的平衡。

林修銘強調，台灣近年推廣權證非常有收穫，今年前8月證券商已發行3萬多檔權證，但去年全年才4萬多檔，因此，今年很快就可以創新的歷史紀錄。（編輯：黃國倫）1110914

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