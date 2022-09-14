台灣與以色列科技業交流 特拉維夫台貿中心搭橋

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（中央社記者賴素芬特拉維夫14日專電）特拉維夫台灣貿易暨創新中心昨天舉辦「Chip In 2022」活動，包括台積電、和碩、緯創等台灣科技廠商透過視訊連線或實地參與活動，與以色列新創公司交流，開拓商機。

台灣高科技業的發展引起全球關注，駐以色列代表李雅萍與特拉維夫台灣貿易暨創新中心（TAITRA Tel Aviv）主任楊束華在特拉維夫展覽中心的「Chip In 2022」交流活動中致詞，為台灣科技巨頭在以色列尋找創新解決方案鋪路。

「Chip In 2022」活動分為3個單元，第一單元主題是「如何在台灣成功」，由包括台積電商業開發部門主管喬斯（Kees Joosse）、群光（Chicony）策略顧問和科技星探（Tech Scout，暫譯）克拉夫特（Arnon Kraft，暫譯）以及與台灣科技業往來經驗豐富的以色列Unifabrix商務總監瑞斯林（Micha Risling）等熟悉台灣科技業文化者分享與台灣公司合作的要點，以及如何與台灣企業建立成功的合作夥伴關係。

討論會上瑞斯林強調，台灣雖處亞洲，但台灣不是中國、日本或韓國，台灣跟這些國家很不一樣。他會後向記者表示，台灣在亞洲國家中是與以色列最相似的國家，如氣候、入與人之間相處、重視成就效率等。

他更提到台灣科技產業積極進取，非常有動力，是獲取商業情報、了解趨勢，以及商品價格等的最佳場所。

「Chip In 2022」的第二單元是由台灣科技公司介紹合作機會。除華邦以色列分公司（Winbond Israel）由商業開發主管出席現場發表以外，透過視訊即時連線、包括台積電（TSMC）、和碩 （Pegatron）、緯創（Wistron）、群光（Chicony）、光寶（LITEON）、研華（Advantech）等，讓到場的以色列科技業人士了解台灣科技業正在發展的方向。

「Chip In 2022」的第三單元則是事先安排好的台灣公司跟以色列新創公司之間的一對一視訊對話。

除了3個單元的專業資訊與經驗交流，主辦單位也提供珍珠奶茶，讓不少到過台灣的業界朋友回味台灣口味。

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另外，以色列聯合商會（Ferderation of Israeli Chambers of Commerce）國際部門的商業發展執行主管尼赫斯坦（Or Nehushtan，暫譯）也表示，以色列商業界近幾年跟台灣往來漸趨熱絡，尤其是這兩年看到台灣應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的表現以及在供應鏈上的優勢，讓以色列人刮目相看。以色列聯合商會近年來也積極跟台灣駐以辦事處及特拉維夫台灣貿易新創中心合作，扮演兩國貿易發展的橋樑。

成立於2019年的特拉維夫台灣貿易創新中心（TAITRA Tel Aviv）是中華民國對外貿易發展協會（TAITRA，簡稱貿協）分支機構之一，主要在促進台灣和以色列之間的經貿往來。貿協是台灣非營利性貿易促進組織，協助台灣企業擴展全球影響力。（編輯：高照芬）1110914

「Chip In 2022」會議的視訊連線單元，由六個台灣頂尖科技公司介紹公司資訊和專業領域。圖中為群光 （Chicony）先進科技中心（ACT）副總經理黃中明透過視訊介紹公司。中央社記者賴素芬特拉維夫攝 111年9月14日