美股表現平緩 台股電子股須先止跌才保前低不破

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）美股在崩跌千餘點之後表現趨於平緩，台積電及聯電ADR更出現1%以上反彈走勢。分析師表示，指數若要力守前低14397點不破，電子股需先行止跌，多頭才有機會保住火苗。

美國8月生產者物價指數（PPI）較7月下滑0.1%，符合市場預期，美股漲跌互見，道瓊工業指數小漲30.12點或0.10%，收31135.09點。標準普爾500指數略升13.32點或0.34%，收3946.01點。那斯達克指數小漲86.11點或0.74%，收11719.68點。費城半導體指數上漲29.24點或1.14%，收2591.51點。

中信投信表示，Fed大幅加息箭在弦上，對企業獲利及經濟壓力增大，進而影響股市評價面，彭博預估美國核心通膨可能於9月或10月見頂，目前待通膨確認降溫前，股市或將維持區間震盪。

分析師指出，台股雖跌破5日線14670點，投信也終止連57個交易日的買超，但來自於外資的賣超壓力不若想像中沉重，如果美國9月如預期升息3碼（0.75個百分點），不再有令人意外的偏鷹動作，國際股市可望稍作止穩，屆時台股也有機會出現反彈。

不過，法人也提醒，美國國會將審議「台灣政策法」草案，在通膨及地緣政治風險干擾下，消息面一有風吹草動，台股仍難逃衝擊，短線震盪難免，投資人宜審慎為上。（編輯：郭無患）1110915