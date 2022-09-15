電商類股欣新網募資2.1億元 估2年內IPO

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（中央社記者吳家豪台北15日電）電商解決方案供應商欣新網已完成新一輪新台幣2.1億元募資，獲中華開發優勢基金、台新證創投等青睞；欣新網並於今天完成補辦公開發行，計劃2年內在台灣掛牌IPO。

亞馬遜日前發布台灣電商趨勢報告，看好台灣B2C（企業對消費者）市場成長動能，2021年起台灣B2C電商市場規模預計每年成長9%，到2025年規模預估將達新台幣6830億元。

欣新網發布新聞稿指出，台灣電商產業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後爆發式成長，所有品牌紛紛積極布局線上通路。欣新網提供數據結合電商一條龍服務，協助國內外品牌企業制定及執行電商策略，從官網架設、電商平台上架、行銷素材、數位媒體操作、物流倉儲、消費者服務等，讓品牌商能快速進軍電商市場。

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欣新網在台灣電商品牌經營加值服務業務中市占率第一，服務品牌超過百家，涵蓋美妝保養品、個人清潔用品、家庭清潔用品、食品、寵物食品、保健營養品、家庭用紙、精品、3C、家電等電商熱銷品類。

欣新網表示，未來將持續精進自身業務以強化競爭力，希望透過IPO（初次公開發行）擴張營運規模、投入技術開發、延攬優秀人才、拓展海外市場，有望乘著台灣持續成長的電商東風。（編輯：郭無患）1110915