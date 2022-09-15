台積電：高科技業非常重要 有責任撐起台灣未來50年

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（中央社記者張建中台北15日電）台積電廠務副總經理莊子壽今天表示，未來10年、20年，甚至是50年，高科技還是台灣非常重要的產業，有責任支撐起台灣經濟發展。

台灣高科技廠房設施協會今天舉辦「高科技廠房數位轉型」國際論壇，邀請東華大學校長趙涵捷分享「洞燭數位轉型先機」。

莊子壽為台灣高科技廠房設施協會榮譽理事長，他說，從國際半導體產業協會旗下組織高科技廠房設施委員會，到現在的高科技廠房協會，經過滿長的歷程。

莊子壽表示，台灣高科技廠房設施協會跟很多產業協會不一樣，協會有非常多學術參與，在品質成分含金量高；協會非常重視學術參與，當初的想法是希望結合學術研發，讓所有廠商於技術能在國際上有很好進展。

他說，往前走10年、20年，甚至是50年，高科技在台灣還是非常重要的產業，對支撐台灣經濟發展有責任。他希望今天與會者能在論壇互相學習，把學習的成果，貢獻到產業發展。

台灣高科技廠房設施協會於2021年12月17日成立，並持續與國際半導體產業協會合作，共同協力促進高科技廠房設施上下游產業的鏈結，使台灣高科技廠房設施產業更具國際競爭力，協會成立迄今己有104家團體會員參加。（編輯：楊凱翔）1110915