台立商業俱樂部成立 深化台灣立陶宛夥伴關係

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）台立（陶宛）商業俱樂部成立大會今天成立，立陶宛經濟暨創新部政務次長澤麥提斯表示，訪台第4天見證台灣與立陶宛企業構築雙邊友誼橋梁，這座橋梁也會確保雙邊共同合作與繁榮；經濟部貿易局副局長劉威廉期許，深化台立夥伴關係。

國際經濟合作協會在經濟部國際貿易局指導下，今天舉辦「台立（陶宛）商業俱樂部」成立大會，並由劉威廉、立陶宛經濟暨創新部政次澤麥提斯（Karolis Žemaitis）致詞開場。

澤麥提斯致詞表示，這是他在台灣的第4個工作天，他見證了雙方傑出企業構築了這座溝通台立兩國的堅實友誼橋樑，這座橋樑，也確保台立雙方的合作與共同繁榮。

澤麥提斯表示，他到台灣後，深受台灣夥伴熱情款待，令他相當感動，這展現出台灣人的善意與內涵，這是非常獨特的情誼，他們必將善用機會，持續強化台立雙方的友誼橋樑。

劉威廉致詞時表示，他過去與許多台灣人一樣對立陶宛認識不深，只有從教科書得知的資訊，然在參與一次赴立陶宛的代表團後，就被其經濟的活力、繁榮與創新所驚艷。

劉威廉舉例，一家立陶宛企業，將寶特瓶回收再製成一種非常輕薄強韌的材料，並以此製造電動公車；另一家參訪的廠商製作可攜式電池，其產品可以應用在不同載具，這些都令他印象深刻。

劉威廉說，台立雙方盼藉由成立「台立商業俱樂」，尋求將立陶宛這些潛力與特質，轉換為雙方實質友誼，並深化雙邊夥伴關係，並促進台立雙方的投資、貿易與產業合作。

Fortress Group 創辦人葉緯是台灣最早赴立陶宛投資的企業家之一。他受訪表示，前進立陶宛不僅是打入立陶宛的市場，也可作為進入中東歐甚至歐盟市場的門戶。

葉緯表示，立陶宛與週邊國家資源豐富，如中東歐地區被認為是歐洲糧倉，也是西歐國家衛星工廠所在，若打入此市場，起先雖要花費較多時間與資源接軌歐盟諸多高標準，但一旦達標，就能在歐盟甚至其他市場暢行無阻。

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台立商業俱樂部將連結雙方產業公協會，推動各項交流活動，聚焦農產品、食品、雷射科技、半導體、金融科技、精密機械、太空衛星、生醫與生技、智慧科技及新創等產業，為雙方企業搭建交流平台。

國經會指出，台立關係近來日益增溫，產官學交流密切，且據貿易局統計，去年台立雙方貿易總額成長23.84%，今年1至5月更持續成長14.94%，前景可期。（編輯：潘羿菁）1110915