美墨貿易緊張 金融三業對墨曝險逾6744億元

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（中央社記者謝方娪台北15日電）美墨貿易局勢緊張，金管會統計，今年7月底金融三業對墨西哥持有曝險部位合計新台幣6744.46億元，另投資人透過境內、外基金持有墨西哥曝險部位達1007億元。

美國政府認為墨西哥能源政策歧視美國企業，今年7月依北美自由貿易協定正式對墨西哥提出申訴。墨西哥能源政策引發美墨貿易緊張，引起國內金融業關注。

金管會今天公布統計，截至今年7月底止，本國銀行對墨西哥曝險達212億元，其中授信26億元、投資186億元；保險業對墨西哥投資曝險達6531億元；券商對墨西哥曝險達1.46億元。

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除了金融業，投資人會透過投信基金或境外基金投資墨西哥，目前投資人透過境內、外基金持有墨西哥曝險部位各達634億元及373億元，分別占整體投信基金規模的1.32%、投資人持有整體境外基金規模的1.08%。

金管會證期局副局長張子敏補充，7月底券商對新興市場債券曝險共5.98億元，占券商淨值比率僅0.09%，其中，券商對墨西哥曝險僅1.46億元，占淨值比率僅0.02%。（編輯：趙蔚蘭）1110915