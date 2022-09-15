近5年地上權標脫74宗權利金743億 標脫率逐年攀升

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（中央社記者張璦台北15日電）財政部國產署近5年列標161宗設定地上權案，其中74宗標脫，標脫率呈現逐年攀升態勢，權利金總額達新台幣743億元；其中，在指標案件世貿三館案、國泰營區案助攻下，民國109年就有權利金463億元進帳。

國產署近日公布近5年設定地上權辦理情形，107年標脫8案、權利金進帳115億元；108年標脫11宗、權利金收入70億元；109年標脫18宗、權利金463億元；110年標脫28案，權利金77億元；今年已列標29宗地上權案，其中15宗將於10月17日開標，至於已開標的14宗，有9案標脫，權利金共18億元。

檢視近5年地上權案標脫率，從107年的32%、108年42%，109年攀至51%、110年61%，到今年目前的64%，呈現逐年攀升態勢。

回顧歷年亮眼大案，107年「空軍官兵活動中心地上權案」，基地座落在台北市復興南路、仁愛路交叉口，交通便利精華路段，且為久未出現的北市千坪以上大面積素地，市場詢問熱度高。

當時共吸引南山人壽、新光人壽、全球人壽及富邦人壽及元大銀行等5家業者出手搶標，權利金底價36.7億元，最終由元大銀行以82.01億元得標，規劃自建銀行總部大樓。

108年，國產署推出面積逾千坪的「捷運松江南京地上權案」，由元大金控旗下的元大人壽保險公司以53.3億元得標，溢價率29.9%。

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觀察109年地上權案，標脫權利金達463億元，刷新歷史紀錄，主要是因爲北部大案加持，且中南部地上權市場更加熱絡；當年北部地上權大案包含世貿三館案，由南山人壽以312.76億元搶下，以及國泰營區案，由全球人壽以97.8億元得標。

至於近2年地上權案，台中市東區干城重劃區案詢問度及討論聲量極高；另外，陸軍保養廠C基地地上權案，也因基地位於台北市信義區、鄰近台北101，且面積達4815坪，備受矚目，先前估權利金底價將超過50億元，但由於軍備局持續協調瓦斯設施遷移事宜，可能將延後至明年才列標。（編輯：潘羿菁）1110915