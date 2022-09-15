沈榮津：台灣上市櫃具基本面 市場終將給予合理價值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北15日電）行政院副院長沈榮津今天表示，雖然今年各國股市普遍下跌，但台灣上市櫃公司8月營收新台幣3.58兆元，為歷年同期最佳，相信台灣上市櫃公司具備優良體質、基本面，市場終將給予合理價值。

沈榮津在台灣上市櫃公司協會第3、4屆理事長交接典禮致辭時指出，資本市場是國家經濟發展樞紐，促進上市櫃公司資本形成、產業結構轉型、經濟成長都十分重要，今年8月底上市櫃公司共1766家，總市值52.05兆元，相較104年上市櫃公司協會成立時的1586家，總市值27.2兆元，分別成長11.35%、91.36%，有效促進國民經濟發展。

他說，政府對資本市場發展方向規劃十分重視，鼓勵朝向一個具備韌性、充滿創新、發展永續的目標來努力。資本市場不斷成長茁壯是各位企業家、政府、專家學者、投資人等經年累月共同努力成果。

近年中美貿易衝突、2019冠狀病毒（COVID-19）疫情，以及地緣政治風險升溫，導致通膨升溫，金融市場波動加劇，全球經貿動態的浮動，國際貨幣基金組織（IMF）在今年7月26日再度調降全球今、明年經濟成長率預測為3.2%、2.9%。

沈榮津強調，在台灣人民及政府齊心攜手努力，超前部署、妥善運用下，台灣防疫成效在大家努力下有目共睹；主計總處公布今年第2季經濟成長率3.05%，遠超越韓國的2.9%、日本的1.1%、新加坡-0.2%、香港-1.4%，表現相當不錯。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，為健全資本市場，提升國際能見度，近年金管會推動多項重要政策措施，包括證券市場逐筆交易、深化公司治理、推動綠色金融方案、最重要的是推動永續發展理念，未來將持續協助產業籌措資金，擴大金融業務範疇，鼓勵金融創新，落實普惠金融政策，強化金融消費權益跟投資人保護措施。

沈榮津也特別感謝企業界長期對台灣經濟的成長，以及資本市場的貢獻，也期許大家致力提升資本市場競爭力努力。（編輯：潘羿菁）1110915