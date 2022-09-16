保瑞接下台睿生技口服癌症新藥CDMO案

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）保瑞藥業宣布與台灣新藥研發廠台睿生技合作，協助口服癌症製劑委託開發暨製造服務（CDMO）。將協助台睿生產臨床試驗藥品，並將全力支持台睿在未來新藥上市後的口服製劑量產。

保瑞表示，CVM-1118（Foslinanib）口服癌症製劑為台睿所開發全的新成分新藥，需具備高門檻的開發技術；保瑞已完成階段性研發工作，將協助台睿生產臨床試驗藥品，並將全力支持台睿在未來新藥上市後的口服製劑量產。

台睿表示，CVM-1118為新一代的口服抗癌小分子藥物，安全性高、具有多重標靶作用機制及獨特的抑制癌細胞類管道形成（Vasculogenic mimicry, VM）作用，目前已於美國與台灣先後完成第一期人體臨床試驗，正執行晚期肝癌與神經內分泌腫瘤的二期臨床試驗中。

台睿指出，將CVM-1118口服膠囊製程技術移回國內，期望借重保瑞在CDMO的專業優勢，建立與優化該產品製程，從製程開發、試製到後續量產，保瑞會是最得力的合作夥伴。

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另外，保瑞表示，除了生產製造，保瑞同時也以自身研發優勢，協助客戶進行產品開發評估與建議，提供一條龍的客製化服務，與台睿合作的CVM-1118即是從前端開發的品項之一，該品項為全新合成的小分子原料。

保瑞集團生產製造副總經理張振棠表示，此案將由保瑞旗下益邦竹南廠負責製程優化，未來也能利用專精的控釋劑型膠囊充填技術，協助客戶做新劑型的開發。此合作案也是保瑞竹南廠一個重要的里程碑，益邦竹南廠未來除了主力歐美市場，也將擴展亞洲區域客戶。（編輯：楊凱翔）1110916