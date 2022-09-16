危老重建遭指多紙片屋？營建署：小基地比率低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）媒體報導，台北市危老重建的紙片屋比率約23%。內政部營建署今天說，並非基地規模小就是紙片屋，且全國累計至8月的2494件危老核准案，基地小於100平方公尺、面寬小於5公尺且樓高6層以上者只有13件，比率約0.5%。

住展雜誌昨天公布統計資料指出，台北市160個危老案裡，有37個建案基地坪數低於100坪，屬於「迷你基地」建案比率約23%；各家媒體跟進報導時，多以紙片屋、鳥籠屋形容。

營建署今天發布新聞稿說明，並非基地規模小就是紙片屋，經研判，應該是基地面積小於100平方公尺、建物面寬5公尺以下、樓高6層樓以上，且視覺上與周遭建物對照之下較易形成所謂的紙片屋型態。

截至8月底為止，全國共核准2494件危老案，營建署表示，其中基地小於100平方公尺、面寬小於5公尺且樓高6層以上者計有13件，比率約0.5%，分別位於台北市7件、新北市4件、台中市1件及台南市1件。

營建署說，上述類型的個案申請容積獎勵額度平均約20%，顯示此類建物樣態占整體危老重建總件數比例不高，開發強度有限。

營建署表示，考量危老條例目的是鼓勵危險建物加速重建，保障民眾生命財產安全，立法原意無特別限制建築基地面積，但仍應符合建築法及都市計畫土地使用管制相關規定，而為鼓勵危老重建基地擴大規模，內政部民國109年5月已修法放寬不限制合併鄰接基地面積，並新增大面積規模獎勵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

營建署指出，據統計，近3年危老基地平均面積分別為109年度640平方公尺、110年度657平方公尺及111年度727平方公尺，逐年穩定增加。

而為鼓勵危老基地規模持續增加，營建署表示，已滾動檢討危老條例相關法規，如明定公有非公用土地及建築物，除已有合理利用計畫、或公有非公用土地面積達重建計畫土地面積50%以上者外，應一律參加危老重建，並排除土地法等公有財產管理規定的適用等。（編輯：楊凱翔）1110916