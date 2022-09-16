面對市場不確定 台中精機籲組塑橡膠機國家隊

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）台中精機董事長黃明和今天表示，面對市場的不確定因素，組成塑橡膠機國家隊非常重要，儘管第4季到明年第1季相對困難，不過產業先蹲後跳，廠商開源節流，做最好的準備。

外貿協會與機械公會今天下午舉辦台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）與台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）展前記者會，黃明和受邀出席與談。

黃明和表示，智慧製造和智慧機械已經落實在不同產業機械產品，不僅工具機，塑橡膠機械也逐步邁向智慧製造。

他表示，儘管塑橡膠機械關鍵在於控制器，台中精機與國內廠商合作開發全電式射出機和控制器產品，打造關鍵零配件國產化；他指出，面對市場的不確定因素，組成塑橡膠機國家隊共同發展非常重要。

展望景氣，黃明和不諱言表示，第4季到明年第1季相對困難，不過產業先蹲後跳，廠商開源節流，做最好的準備。

關於綠能布局，黃明和指出，台中精機3年前在精密機械園區投資新台幣35億元打造綠建築智慧工廠，在各廠區也布局太陽能；塑料回收方面，台中精機也投資台南子公司進行回收作業。（編輯：張均懋）1110916