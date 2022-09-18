台東強震 經部提供受災中小企業復工營業協處措施

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（中央社記者曾智怡台北18日電）台東地區昨天至今發生多起有感地震，部分地區傳出災情。經濟部中小企業處表示，中小企業如因受災有復工營業協處需求，「馬上辦服務中心」可提供受災企業免費融資諮詢、融資診斷輔導，以及財稅災害申報輔導服務。

此外，企業因受災致財務週轉困難，有銀行貸款協商需求者，也可提出銀行債權債務協商申請。

經濟部中小企業處今天透過新聞稿說明，受災企業可運用的貸款方案，包括「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，持有地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具受災證明或經銀行調查屬實的中小企業，可向各往來銀行提出申請。

中小企業處表示，擔保品不足者，得依中小企業信保基金保證相關規定，送請信保基金提供最高9成的信用保證，並得免計收保證手續費。

經濟部中小企業處提醒中小企業，如有受到災害損失，務必蒐集完整受災證明，以利申請相關租稅減免，租稅減免申請表單及注意事項，請至財政部賦稅署網站（www.dot.gov.tw）查詢詳細資訊。

根據中央氣象局資訊，今天下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，地震深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

中央氣象局測報中心主任陳國昌說，這起地震才是主震，包含昨天晚上的6.4地震以及原本預測為餘震者，都是這起地震的前震。（編輯：林克倫）1110918